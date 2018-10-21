乘客：普悠瑪多次急煞 出軌瞬間人從座位飛出去

普悠瑪列車出軌後列車廂呈現Z字型，現場怵目驚心。（圖／摘自爆料公社）

友善列印
中時電子報

台鐵普悠瑪列車在宜蘭縣冬山－蘇新間東正線發生出軌事故造成百餘人死傷，震驚台灣社會。列車上旅客說，車未到宜蘭前就曾發生多次緊急煞車的狀況，聽到廣播說有異常，後來行駛一段時間後又出現異音，車架上東西也掉下來，還未反應過來列車就翻覆，整個人從座位上飛出去。

綜合媒體報導，有傷者回憶道，列車在還未到宜蘭前，就曾有多次緊急煞車情況，有聽到廣播說車輛有異常，螢幕顯示也出現異常，後來就聽到一些奇怪的聲音，但過了羅東仍繼續行駛，沒多久後感覺列車要加速時，就發生車廂翻覆狀況。

順利逃出車廂的邱姓男子則說，當時聽到「碰」一聲，後方傳來巨響，以為是後面有撞到東西，結果車廂就翻過來了；也有人說，當時列車正準備加速，但沒多久就翻覆，許多人都在睡覺，根本來不及反應。

另一名女乘客則驚魂未定表示，當時她在睡覺，不知道發生什麼事，記得媽媽正在幫她幫蓋被毯，就突然有東西掉下來，然後列車就出事了。

一名搭車準備到台東服役的青年表示，事故發生當時正在滑手機，一瞬間就突然自座椅飛起直衝，趕緊抱緊座椅才未受到較大傷害，但現場凌亂的情形讓人心有餘悸。

普悠瑪自強號列車今天發生嚴重出軌事故，到晚間10時已至少有22人死亡，另有百餘人受傷，醫護、警消與國軍都都全力動員進行救護。

這列普悠瑪自強號共8節車廂，全部都出軌，其中5、7、8等3節車廂翻覆嚴重，列車廂因受到嚴重擠壓，呈現W形，畫面怵目驚心。

(中時電子報)

「逐步東行」 國中生眼中的小鎮… 普悠瑪翻覆乘客滯留 太魯閣星晟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。