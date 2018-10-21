乘客：普悠瑪多次急煞 出軌瞬間人從座位飛出去

2018年10月21日 22:01 中時電子報 盧伯華

台鐵普悠瑪列車在宜蘭縣冬山－蘇新間東正線發生出軌事故造成百餘人死傷，震驚台灣社會。列車上旅客說，車未到宜蘭前就曾發生多次緊急煞車的狀況，聽到廣播說有異常，後來行駛一段時間後又出現異音，車架上東西也掉下來，還未反應過來列車就翻覆，整個人從座位上飛出去。

綜合媒體報導，有傷者回憶道，列車在還未到宜蘭前，就曾有多次緊急煞車情況，有聽到廣播說車輛有異常，螢幕顯示也出現異常，後來就聽到一些奇怪的聲音，但過了羅東仍繼續行駛，沒多久後感覺列車要加速時，就發生車廂翻覆狀況。

順利逃出車廂的邱姓男子則說，當時聽到「碰」一聲，後方傳來巨響，以為是後面有撞到東西，結果車廂就翻過來了；也有人說，當時列車正準備加速，但沒多久就翻覆，許多人都在睡覺，根本來不及反應。

另一名女乘客則驚魂未定表示，當時她在睡覺，不知道發生什麼事，記得媽媽正在幫她幫蓋被毯，就突然有東西掉下來，然後列車就出事了。

一名搭車準備到台東服役的青年表示，事故發生當時正在滑手機，一瞬間就突然自座椅飛起直衝，趕緊抱緊座椅才未受到較大傷害，但現場凌亂的情形讓人心有餘悸。

普悠瑪自強號列車今天發生嚴重出軌事故，到晚間10時已至少有22人死亡，另有百餘人受傷，醫護、警消與國軍都都全力動員進行救護。

這列普悠瑪自強號共8節車廂，全部都出軌，其中5、7、8等3節車廂翻覆嚴重，列車廂因受到嚴重擠壓，呈現W形，畫面怵目驚心。

(中時電子報)