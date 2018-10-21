花蓮17師生平安 因翻車無法上班者比照颱風假

花蓮縣代理長蔡碧仲坐鎮花蓮車站指揮，宣布縣府員工無法返回花蓮比照颱風假。（許家寧翻攝）

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縣府在花蓮車站成立緊急醫療站，協助輕傷民眾後送就醫。（許家寧翻攝）

台鐵死亡列車6432次普悠瑪號今傍晚在宜蘭翻覆，造成嚴重死傷，花蓮縣代理縣長前往台鐵花蓮站應變中心坐鎮指揮，得知最新消息車上17名師生都平安，對於許多人受困宜蘭，蔡碧仲宣布縣府同仁因火車事故影響，無法趕回花蓮上班上課，比照颱風停班停課。

蔡碧仲表示，花蓮縣政府同仁因火車事故影響，而無法趕回花蓮影響明天上班，屬於災防假，和颱風一樣比照「天然災害停止上班及上課作業辦法」停止上班上課，已購買車票可拍照留存，避免退票後沒有證據，待回來上班後，再請當事人上簽簡單說明即可。

蔡碧仲說，教育處回報縣內有17名師生搭乘該班次皆平安，包括9名老師與8名學生，其中4名老師、行政人員及7名學生受傷。受傷師生正在醫院治療，傷勢皆為輕微擦傷或瘀血，只有一名長良國小鐘點教師骨盆骨折傷勢較重，皆無生命危險。

該班列車師生包括北埔國小原住民舞蹈隊8位學生、其中自強國中4人,新城國中2人及北埔國小2人與2名帶隊老師，此外，東里國小1名老師安全平安，已回台北家中休息、東里國中1名行政人員輕傷，由家人接回花蓮，晚點至醫院就診。

坐在3車的玉里國中朱璧玉老師，輕微扭傷，因前面車廂死傷嚴重，自行搭接駁車回到玉里就醫，長良國小2名老師，其中1名鐘點教師骨盆骨折，目前在羅東聖母醫院就醫，生命跡象穩定，同校另一名代理教師輕傷，自行返家就醫、鳳仁國小、瑞美國小各1名老師安全平安。

(中時 )

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