高顏質修特穆勒 大提琴聞到雪茄味

2018年10月21日 22:28 中時 趙靜瑜

1992年柴可夫斯基青年音樂家大賽首獎得主穆勒修特師承羅斯托波維奇，受小提琴教母慕特賞識走紅國際樂壇。月底將來台舉行獨奏會。他的大提琴是製琴名家戈弗里勒（Matteo Goffriller）1727年所製作，名為「夏布洛」，不過這把琴並非由戈弗里勒命名，而是以上一次琴的擁有者姓名為名。

鵬博藝術負責人徐鵬博表示，名琴的命名早期有由製琴師命名，或是後面擁有的贊助者為名，現代則多是以上一位使用者為名。穆勒修特表示，這把琴是由前一位大提琴教授夏皮洛所擁有，價值破千萬台幣。

穆勒修特表示，這琴還有小故事，「前一位擁有者是夏皮洛教授很愛抽雪茄，當他將琴交給我時，也送了我一盒雪茄，因為他深信，大提琴的本身吸了哈瓦那雪茄的煙後，聲音會更加優美。」原來夏皮洛教授大師班時，嘴裡總叼根哈瓦那雪茄，這把大提琴也因此沾染上濃濃的雪茄味，「雖然我不抽雪茄，然而至今，每次練習，我仍舊習慣將雪茄放在大提琴旁。」

穆勒修特1976年出生於慕尼黑，就讀慕尼黑高等音樂學院與薩爾茲堡音樂院，向諾塔斯、伊瑟利斯等大師學習大提琴。小提琴家慕特也賞識穆勒修特，除了邀請他共同演出與錄音之外，也介紹他認識大提琴家羅斯托波維契，鮮少教學的羅斯托波維契，破例教導穆勒修特整整一年。

穆勒修特於15歲奪得柴可夫斯基青年音樂家大賽的首獎，而與慕特的合作更是使他星運大開，全世界的演出邀約紛至沓來。2013年，慕特的基金會頒給穆勒修特史杜基（Aida Stucki）獎，肯定他在探索大提琴曲目上優越的貢獻與成就。

穆勒修特表示，他相當喜歡無伴奏演出，「一個人在舞台上拉琴，往往是跟自己最親密的體驗，在那個當下除了可以和聽眾完全交流之外，也會提醒我，聲音本身蘊含的力量，以及聲音在寂靜中施展的力量是如此強大。」

(中時 )