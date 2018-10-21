小提琴家卡普松 音樂是人生第一順位

小提琴家卡普松將帶來莫札特樂作。(愛樂電台提供)

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小提琴家卡普松走紅國際，至今是古典樂壇中堅份子，下周他將來台舉行音樂會，帶來全場莫札特樂作。卡普松說，音樂生涯對他來說最重要的三年，是在阿巴多指揮的馬勒青年樂團擔任首席，「那年我十九歲，我加入這個樂團，去體驗那種與人一起創造音樂的美妙，不論你今後是選擇成為一名獨奏家還是其他，那份經驗對我往後人生非常重要。」

卡普松說，在樂團磨練，心性會比較穩定，「有些人在二十歲就在卡內基音樂廳辦獨奏會，但我不是那種早慧的人，那三年我了解，如果我把熱情都投入在音樂，不為名利，不為金錢，我心態比較健康。當然，我並不是不愛名利和金錢，但音樂對我來說永遠是第一順位。」

卡普松回憶，他從巴黎音樂學院畢業之後，去了柏林，跟隨比法學派傳人吉哈德．普雷學琴，「有一天我接到阿巴多電話，說他希望聽聽我的演奏。」後來他去拉琴給阿巴多聽，阿巴多非常喜歡，邀請他擔任馬勒青年樂團首席。卡普松說樂團通常暑假和復活節演出。可以和喜愛音樂的同齡人相遇，合作，可以親炙大師指揮，「進步的速度雖然不快，但卻讓我持續愛著音樂。」

天才小提琴家杭諾‧卡普松出生法國，14歲時進入巴黎國立高等音樂院就讀，就讀期間獲得眾多獎項。畢業後受教於伊薩克‧史坦，拿到柏林藝術學院獎。爾後受到指揮家阿巴多邀請，擔任馬勒青年管弦樂團首席，至今以獨奏走天下。就連自己現在用的名琴也是史坦之前所擁有，來自義大利製琴師瓜奈里1737年所製造的「Penette」。

這次訪台，卡普松將與薩爾茲堡室內樂團合作，帶來莫札特三首小提琴協奏曲。和莫札特同一天生，卡普松也被視為莫札特小提琴協奏曲最佳詮釋代表之一。這次他將演出選莫札特第一號、第四號和第五號等三首小提琴協奏曲。音樂會將於10月23日，地點在台北國家音樂廳。

(中時 )

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