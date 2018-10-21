史上最慘普悠瑪翻覆事故！戴立綱接Call-in 民眾罵爆政府

2018年10月21日 22:58 中時電子報 吳玫穎

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台鐵今(21日)下午發生史上最嚴重意外，普悠瑪列車驚傳在蘇澳新馬車站出軌翻覆，現在搜救進入第6小時，警消更憂心車廂下仍有人受困。中天主播戴立綱也緊急進棚，為觀眾帶來普悠瑪事故最新最快資訊，而在開放觀眾Call in環節，不少民眾更是打進來報怨政府處理事情慢半拍。

中天新聞開放Call in，歡迎觀眾打電話來為傷者集氣祈福，中和楊小姐語帶哽咽地說，自己雖然不是傷者，但非常難過，很希望政府能快拿出魄力，趕快處理事情，車上乘客能夠平安，甚至還有民眾打電話進來尋找親人。

另外，更有不少觀眾質疑政府處理事情慢半拍，新北李先生：「大家先撇開這一切，（事故）下午就發生了，到現在還不見任何行政首長到，太離譜了。」花蓮許先生更氣憤說，今天如果發生在國民黨時代，若首長還不知道龜在哪邊，早就被民進黨罵翻天了，「到現在高級首長還沒看到人！」

高雄吳先生：「現在發生這麼嚴重的事，還沒看到任何首長成立災害應變中心，是在輔選嗎？」而南投陳先生則是感謝戴立綱能讓大家有機會說話，認為府院應該以傷者為優先，不要一心只顧選舉。

嘉義范先生則呼籲，政府應該快點做補救措施來幫助這些傷者，快公布管道給大家捐物資。不過台東陳先生就緩頰，府方、高層如果進入救災現場，反而會對救災人員造成困擾。

(中時電子報)