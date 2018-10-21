普悠瑪事故18死168傷 僅次民70年頭前溪事故

2018年10月21日 23:05 中時電子報 丁世傑

台鐵普悠瑪列車今天下午4時50分行經宜蘭新馬車站時出軌，目前已知18人死亡、168人受傷。

台灣史上最重大的鐵路事故，則為1981年3月8日台鐵頭前溪橋事故，台鐵自強號列車行經新竹車站至竹北車站間頭前溪橋南時，撞上闖越平交道的砂石車而出軌，翻落頭前溪河床，造成至少30人死亡，130人輕重傷，是台鐵自強號列車1978年上路以來最重大的鐵路事故。

另外，回顧過去10年，台鐵共發生4起重大事故，造成1死、71傷。

根據中央社報導，10年來台鐵共發生4起重大事故：

2012年1月17日上午8時許，台鐵太魯閣號列車載了300多名旅客，行經桃園埔心到楊梅路段時，撞到闖越平交道的砂石車、列車出軌，列車機車長不幸殉職，另有約25人輕重傷。

2013年8月31日上午7時許，台鐵自強號列車行經屏東枋山1號隧道口時，撞上土石流，導致列車出軌，造成12人輕重傷。

2015年11月6日晚間，台鐵自強號列車行經彰化二水鄉惠民村平交道時，撞上一輛強行穿越平交道、輪胎卡在鐵軌的貨櫃車，當場起火燃燒，造成9人受傷。

2016年7月7日上午10時許，台鐵區間車停靠松山車站時，發生不明爆裂物爆炸事件，造成25人受傷，後來證實是人為刻意丟棄爆裂物所釀。

(中時電子報)