中職》陳傑憲很「ㄍㄧㄥ」渴望上場 蔗總：不願他二度傷害

統一獅陳傑憲。（中央社資料照）

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中時電子報
/新北報導

繼首戰因傷退場後，統一獅陳傑憲21日終於在8局上代打上陣，最終雖沒擊出安打，但仍讓獅隊球迷興奮不已。統一獅「蔗總」黃甘霖透露：「傑憲很『ㄍㄧㄥ』！都會說沒問題，但我們必須要保護他，不要二度受到傷害。」

因傷連2戰未先發的陳傑憲8局上代打第2棒潘武雄的指定打擊，走上打擊區時，幾乎擠滿獅迷的左外野湧出不小的尖叫聲，面對富邦投手倪福德，前2顆壞球陳傑憲選掉，第3顆球打成界外，隨後倪福德投出第3顆壞球，接下來陳傑憲看著2顆好球進壘沒有揮棒遭到三振。

賽後談及陳傑憲的狀況，黃甘霖說：「傑憲個性很『ㄍㄧㄥ 』，我很了解他的個性，我們的目標是在台灣大賽，我擔心他現在下場又影響到後面的比賽，這對我們球隊是滿大的損失。」

黃甘霖透露，賽前會議時，陳傑憲一直說自己沒問題，表達可以上場的意願，「不過我身為教練還是要保護選手，贏球是大家的最終目標，但球員受傷，還是要避免會造成二度傷害的可能。」

21日陳傑憲雖上場代打，但對於未來的賽事會否讓他上場比賽，以保護選手為優先的蔗總話說得保留，「腳踝扭傷的話，對打擊、守備還有跑壘都會有影響，盡量還是要保護他，明天一樣要等他到球場，檢查他的狀況才能決定他能不能進入先發名單。」

(中時電子報)

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