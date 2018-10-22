愛的分歧點 之 天菜男神~仙草課長情歸何處!？ (有片)

2018年10月22日 08:00 中時電子報 綜合報導

會議室、茶水間…女孩兒們嘰嘰喳喳，嘴笑目笑叫又跳。明明時序將入深秋，辦公室裡卻洋溢著春天的氣息！是愛情吧？空氣吸起來彷彿都甜甜der，連原本一上工就厭世苦瓜臉的，都笑到燦爛像朵花～

不撩妹、不壁咚…女孩們的心通通被他擄走，從嫩咩到熟女~通殺! 嘖..嘖..

是高顏值的花美男、鹽系男咩？！莫非是鮮肉男神(快拜)降世？！難道是情場渣男騙很大？！

通通錯！他是周宣超，綽號“仙草，知名外商公司的新任銷售課長，外型雖不比韓系帥歐巴，倒也高大挺拔。職涯且未居高位，卻算是組織中堅、前程似錦。

他聰明幹練、熟稔高科技，做事靠譜又懂得避險，執行專案幫公司賺進不少錢。

他做事瞻前顧、後應對得體，燙手山芋都能變美味料理，讓人敲有安全感der~

他體態飽滿厚實，裝扮低調不失帥氣，不張揚卻默默發光，是愛家好男人最佳範本。

仙草課長：不要迷戀哥，哥只是個傳說! 只是這線條….逆砍砍，也太有安全感惹吧!? 內在更是超有料！(圖／擷取自Toutube)

辦公室裡萌萌噠三朵花…..天菜男神~仙草課長究竟情歸何處? (圖／裕隆日產 提供)

還沒見到人，光聽都港節戀愛惹…

想知道仙草課長情歸何處？還是想跟仙草課長偷學幾招？雞排、珍奶、拉板凳...

男神魅力大公開~

呃….那個….

除了縱橫情場的職場仙草哥，其實我們更想向大家介紹”車界仙草哥”！

其實，仙草=SENTRA(自破梗!) 就是那個傳說中的”新好男人”啦~(ㄟ…不懂der可以請谷哥幫忙，考古一下)

都說好漢不說當年勇，但SENTRA車系闖蕩江湖數十載，稱車壇經典也是剛好。人說，十年鍛一劍，NISSAN SENTRA從問世至今，好劍都不知鍛幾把了！低調帥氣、聰明靠譜、滿滿的安全感…男神仙草課長有的優點，車界仙草哥一樣沒少，還多更多哩！

車壇仙草哥SENTRA，顏值加分、安全加碼配上佛心價，讓你帥到鼻要鼻要der~(圖／裕隆日產 提供)

全新19年式SENTRA外型靚化、安全進化，豪華及旗艦版升級新款16吋魅力迴旋鋁圈，尊爵版還搭配專屬Premium空力套件，吼~吼~，靚化有感、顏值爆表。

安全方面，VDC動態穩定系統、TCS循跡防滑控制及HSA上坡起步輔助…通通給，還新增6 SRS輔助氣囊、ISO-FIX兒童安全座椅固定裝置；旗艦及尊爵版更新增DOA車門開啟警示系統，將新聞常見的可怕的”開門擊倒”通通退散，保護乘員、也保護騎士。搭配原有BSW盲點警示及RCTA 後方車側警示，保護自身及用路人安全。你要的安全，NISSAN SENTRA給好給滿，484啊~

重點來惹，19年式NISSAN SENTRA豪華版超值升級只要71.5萬，旗艦版74.5萬及尊爵版79.9萬元，升級優質配備超過4萬元！4萬元！4萬元！好車，不開嗎！？

同場加映的SENTRA午夜特仕版，帥到你會怕！這麼帥，卻不必等到午也夜才開，但要等到11月才正式上市。79.9萬預購開催囉！(圖／裕隆日產 提供)

喔對！還沒完，還有19年式「SENTRA午夜特仕版」同場加映！

輝玉白車身搭配曜瑩黑Premium空力套件，車頂及後視鏡蓋皆以優雅黑色塗裝，高質感品味美學、不必等到午夜才開，預售價79.9萬開走，即刻帥炸！

霸特！這款11月才正式上市、限量80台！摳摳預備、手刀預備….

(中時電子報)