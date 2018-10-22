國產性能房車回歸　HYUNDAI ELANTRA SPORT 79.9萬買204ps馬力極超值

HYUNDAI總代理南陽實業搶下台中麗寶賽車場首發權，發表國產化的ELANTRA SPORT。(圖／中時電子報拍攝)

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中時電子報
綜合報導

HYUNDAI總代理南陽實業搶下台中麗寶賽車場「首發權」，在週一(15日)發表品牌旗下最暢銷的中型房車ELANTRA性能版「ELANTRA SPORT」，挟著國產唯一性能房車之名，以超過200ps的馬力效能，加上媲美歐美鋼炮底盤的表現，開出雙車型入門款建議售價79.9萬、極速版87.9萬的價格，震撼台灣車壇。

HYUNDAI ELANTRA SPORT雙車型售價為入門版的79.9萬與極速版的87.9萬。(圖／中時電子報拍攝)

過去台灣在90年代曾經有不少的國產性能房車，最著名的包括了SUBARU的IMPREZA等，但也都在2000左右陸續停產，而本次南陽實業在HYUNDAI原廠的全力支持下，將過去進口導入的ELANTRA SPORT改為國產，採用1.6升渦輪增壓引擎，可輸出204ps的馬力與27kgm的扭力，搭配上七速的DCT雙離合器變速箱，不僅性能數據突出，在油耗表現上也相當優異。

HYUNDAI ELANTRA SPORT尾燈採用LED箭矢型造型，完美呈現出性能跑格氛圍。(圖／中時電子報拍攝)

除了動力迷人之外，ELANTRA SPORT在外觀上承襲了品牌新世代歐化設計美學，在車內外處處可見專屬的SPORT專屬銘印，六角型的燻黑氣壩上也有特殊的Turbo銘版，搭配上兩側HID頭燈與車尾的LED箭矢型尾燈，完美呈現出跑格氛圍；至於在內裝的部分，ELANTRA SPORT採用了賽車化平整化方向盤並有撥片，且全車利用了大量的紅色縫線凸顯出更為熱血的感受。

南陽實業宣布，前一百位下訂並領牌的車主，可免費參加12月初於麗寶賽車場的體驗活動。(圖／中時電子報拍攝)

除了ELANTRA SPORT之外，南陽實業也同場加碼一般版本的ELANTRA，取消了2.0升汽油車款，同步發表配備更豐富的1.6汽油旗艦版，售價更壓到69.9萬；這輛ELANTRA旗艦版，在配備上有大幅度的升級，包括HID頭燈、雙區恆溫、Smart Key智慧感應鑰匙、Push Start引擎啟閉、BSD盲點偵測警示、LCA車道變換警示、RCTA後方交通警示等科技。

12月3日至12月5日的賽道體驗營，將由台灣賽車教父陳俊杉（左）的團隊執教。(圖／中時電子報拍攝)

南陽實業表示，為了歡慶ELANTRA SPORT上市，前100位預定並完成領牌的車主，將獲邀免費參加12月3日至12月5日的「敢。挑戰賽道ELANTRA Sport車主賽道體驗營」，在台灣賽車教父陳俊杉團隊的帶領下，親自體驗新開幕的台中麗寶賽車場魅力。

此外，現代汽車更加碼找來了經典港星「斷水流大師兄」，特別從海外來台重出江湖，拍攝ELANTRA SPORT網路影片。

相較於當年拍攝電影『破壞之王』時期，久未亮相的大師兄風采依舊、氣宇非凡！拍攝中大師兄更是秀出許多空手道招式，氣勢不減當年。

而拍攝期間大師兄在與ELANTRA SPORT互動時，更是不斷稱讚ELANTRA SPORT是台好車，不管是外型或是性能，都堪稱菁英。

網友可以上活動網站觀看影片，只要再分享就有機會獲得大師兄獨家「斷水流腰帶」獎品！

(中時電子報)

【HYUNDAI現代汽車 | ELANTRA SPORT】 不只是挑戰者 全新上市

車款網頁

「斷水流大師兄重出江湖」活動網站

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