好朋友「那裡」受傷幫上藥… 最瞎偷吃理由網笑噴

2018年10月22日 00:01 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

瞎爆了！一名女網友哭訴被男友告知有「雙妻命」，超扯理由讓網友紛紛嘖嘖稱奇，沒想到「一山還有一山高」，另一名網友分享他聽過最瞎偷吃藉口，其中一個是「好朋友陰道內壁受傷，因為很深， 只好用XX幫忙上藥」，令人直呼傻眼。

日前有女網友哭訴，交往3年的男友突然態度丕變，追問之下男友才透露先前和朋友算命時，算命師跟他說，他命中註定「雙妻命」，如果強力阻攔，跟正宮不會有正果。突如其來的自白讓女網友不知所措，上網求助解惑，獲得一片狂噓「幫他冥婚娶一個」、「妳不會跟他說你有三夫命？看他會怎樣」。

該名女網友的經歷被另一名C姓網友轉貼，C網友認為「雙妻命算什麼」，並分享聽過的七大荒謬的偷吃理由「1.女友懷孕，說是之前讓自己腰痠肩酸的嬰靈轉世建議這次要先拿掉；2.平常上班接觸太多人罹患假日恐慌症，假日不想再見到人，不能約會； 3.虛火過剩，需要頻繁做愛陰陽調和； 4.被下蠱 不知道自己為什麼會在小三家，和小三上床；5.因為女方為他墮過胎，有嬰靈纏身不宜結婚； 6.好朋友陰道內壁受傷，因為很深， 只好用XX幫忙上藥； 7.手機系統錯誤，把其他人的訊息誤傳到自己手機上。」

C網友忿忿不平表示，男人編再怎麼荒謬的謊言，都有女人信，「雙妻命這種謊我覺得已經算編得很有誠意了」。其中第6點偷吃藉口更是笑翻一票網友，「X小啦 幫忙上藥www」、「 6那種理由怎麼有辦法講出口不會笑場XDD」、「上藥跟雙修沒兩樣，扯啦」、「 6很有情境」、「這種藥需要來回摩擦，一日數回對吧!!?」、

(中時電子報)