消失的六百天 棄高年薪再闖演藝圈 徐瑋婷自嘲：就是有一個夢沒實現

2018年10月22日 08:00 中時電子報 綜合報導

提到徐瑋婷，許多人心中難免會問：她是誰，但是只要提到女人我最大之前的固定班底「虎妞」，可能大家的印象就會浮現：原來是她！2015年因協助家人事業而淡出演藝圈後，這兩年在醫美界闖出名堂，據說年薪超過500萬，換算成這樣的收入，己經直逼演藝圈的一線藝人，不過目前傳出她己經為重返演藝圈做準備，開始接洽一些商廣的案子，目前已規劃接下內地衛視下一季行腳節目的主持工作，星路又開始展開，不過因此也讓人納悶：有這樣的年薪為什麼要再回演藝圈呢？

商演邀商不斷，也意外接下泰國化妝品以及林口建案的品牌代言人。

徐瑋婷還沒進演藝圈時，從事護理工作後來因亮麗外型被經紀公司相中簽下後，靠著努力與不放棄的決心，成功爭取到女人我最大的固定班底，也就是大家比較熟知的「虎妞」，2015年因為家人開始開設醫美診所，需要人手協助，受不了親情的攻勢，毅然決然就放下演藝圈，轉戰醫美的領域，消失鎂光燈下這幾年，在醫美診所打拼，剛好也跟上國人的醫美風潮，意外讓自己賺進了好幾桶金，雖然生活還算優渥，不過在心中想重返演藝圈的夢想一直沒有斷過，在今年更因緣際會下也接下內地國旅形象代言、泰國果乾以及林口建案的平面模特兒，更重燃起她返回演藝的決心。

徐瑋婷即將開始錄製行腳節目，雖然很新鮮，但是壓力也非常的大。

徐瑋婷鬆口表示：這幾年一直在思考，我有什麼優勢可以重回演藝圈，比我長相漂亮的直播主比比皆是，只有不停的充實知識以及專業，才有辦法去做競爭。因此開始學習一些肢體動作與表演的相關課程，希望自己能夠再被觀眾所看見！她感概表示，先前在演藝圈走來私下也面臨到很多的挫折，甚至還有經紀合約問題與糾紛，讓她有一點沒自信與怯步；這次改變方式，先成立經紀公司，自己當自己的老闆，不想再為合約事情所煩心。私底下表示，現在非常的感恩，這次重新開始，遇到許多的貴人，支持她重新開始。目前只專注在即將開拍的外景節目，雖然知道以一個女生去錄製外景節目需要做很多的功課，但是她不怕辛苦，只希望能夠慢慢的站穩演藝圈，讓大家重新認識”徐瑋婷”。

(中時電子報)