普悠瑪翻車出軌 賴清德夜奔宜蘭勘災

2018年10月22日 00:16 中時 郭建伸

台鐵普悠瑪號下午發生翻車意外，目前造成18人死亡逾百人受傷。行政院長賴清德晚間坐鎮中央災害應變中心，隨後則於晚間10點半左右趕往宜蘭勘災，先至事故現場，並至蘇澳鎮榮民醫院、羅東鎮聖母醫院、羅東鎮博愛醫院、宜蘭市陽明大學附設醫院探視傷患。

賴清德受訪時說，行政院第一時間要求交通部、衛福部、內政部及國防部，全力投入搶救災的工作；意外現場因為地勢關係，機械無法順利到達現場，內政部消防署正努力整地，希望能將出軌車廂吊離現場，除可以做後續交通疏運外，也可以進一步達到搜救工作。

賴清德說，不希望還有旅客壓在車廂下，這列為第一要務搶救工作，後續住院病人，我們也會全力予以照顧。

至於東部交通疏運工作如何因應，賴說，他已要求交通部，從陸、海、空三方面協助，必要的話，航空公司以及海運麗娜輪都會派來作為交通旅運；公路部分在羅東及東澳兩頭則派遊覽車接駁，盡量降低東部民眾交通問題。

賴清德稍早也說，盼交通部能在清晨5點前能夠單線通車

賴清德也提及，他已向總統蔡英文報告整個救災情況，蔡非常關心，她特別要求國防部全力投入救災，他趕往宜蘭現場後，將瞭解病患收治情況，特別是重症病人是否有受到適當、妥善的照顧，希望能儘量給予病患最好的醫療照顧，也能讓他們順利早日康復。

媒體追問後續賠償金事宜，賴說，衛福部或交通部會在短時間內給予一定金額幫助，後續政府應該要賠償多少，這一定會妥善處理。

(中時 )