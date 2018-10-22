普悠瑪翻覆馬英九人在宜蘭 他做這動作網民紛紛喊讚！

2018年10月22日 00:36 中時電子報 黃麗蓉

台鐵普悠瑪21日下午4時50分翻覆，釀重大傷亡，當時正在宜蘭輔選的前總統馬英九，在傍晚5點過後，主動取消宜蘭支持特勤的警力，讓宜蘭警消可以全力投入救災。PTT網民對馬的貼心動作，紛紛喊讚！

馬英九原本傍晚到宜蘭有安排4個行程，晚間8點還有夜市拜票行程。馬英九表示，他來到宜蘭參加造勢大會，聽到事故發生後，就把造勢活動改成集氣及默哀。

馬英九辦公室指出，普悠瑪下午4時50分發生翻覆事故，人在宜蘭的馬英九剛開始只能從媒體得知訊息，在看到傷亡人數不斷增加，翻覆事故相當嚴重，傍晚5點多馬上指示國安局，取消宜蘭警方支持特勤的警力，請宜蘭警消全力投入救災。據《聯合報》報導，馬英九晚間前往宜蘭羅東的博愛醫院探視傷患，由於他的特勤警力在5點後就已取消，因此到醫院探視，並不會造成警方額外負擔。

PTT網民貼文指出，馬英九主動取消特勤警力，趕赴醫院慰問傷者，馬英九心中掛念的都是人民，反觀蔡英文總統還在發FB治國，馬的作法令人感佩。

鄉民們回應說：「取消特勤有加分！」、「取消特勤這個很好。」、「他是取消宜蘭支援的，只剩自己身邊由國安局支援的。」、「好馬哥。」、「取消維安不錯，至少去到現場不會太亂。」、「取消特勤這點真的不錯。」、「至少比菜頭快去慰問，總比待在官邸的好。」、「超貼心！」

(中時電子報)