普悠瑪翻覆馬英九人在宜蘭 他做這動作網民紛紛喊讚！

普悠瑪列車21日發生翻覆意外，前總統馬英九晚間8時許前往探視傷者。（王揚傑攝）

友善列印
中時電子報

台鐵普悠瑪21日下午4時50分翻覆，釀重大傷亡，當時正在宜蘭輔選的前總統馬英九，在傍晚5點過後，主動取消宜蘭支持特勤的警力，讓宜蘭警消可以全力投入救災。PTT網民對馬的貼心動作，紛紛喊讚！

馬英九原本傍晚到宜蘭有安排4個行程，晚間8點還有夜市拜票行程。馬英九表示，他來到宜蘭參加造勢大會，聽到事故發生後，就把造勢活動改成集氣及默哀。

馬英九辦公室指出，普悠瑪下午4時50分發生翻覆事故，人在宜蘭的馬英九剛開始只能從媒體得知訊息，在看到傷亡人數不斷增加，翻覆事故相當嚴重，傍晚5點多馬上指示國安局，取消宜蘭警方支持特勤的警力，請宜蘭警消全力投入救災。據《聯合報》報導，馬英九晚間前往宜蘭羅東的博愛醫院探視傷患，由於他的特勤警力在5點後就已取消，因此到醫院探視，並不會造成警方額外負擔。

PTT網民貼文指出，馬英九主動取消特勤警力，趕赴醫院慰問傷者，馬英九心中掛念的都是人民，反觀蔡英文總統還在發FB治國，馬的作法令人感佩。

鄉民們回應說：「取消特勤有加分！」、「取消特勤這個很好。」、「他是取消宜蘭支援的，只剩自己身邊由國安局支援的。」、「好馬哥。」、「取消維安不錯，至少去到現場不會太亂。」、「取消特勤這點真的不錯。」、「至少比菜頭快去慰問，總比待在官邸的好。」、「超貼心！」

(中時電子報)

文章來源：PTT

普悠瑪翻車出軌 賴清德夜奔宜蘭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。