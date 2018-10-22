419愛情詐騙歷久不衰 敘利亞戰區美俄軍官「攏係假」

2018年10月22日 07:14 中時 胡欣男

警政署165反詐騙諮詢專線指出，俗稱「奈及利亞419」的跨國網路交友騙局，專找單身熟女詐財，案例層出不窮，歷久不衰。過去詐騙集團喜好扮演歐洲白領，或某國貴族顯要、石油大亨，近年則搭上中東戰火風雲題材，常扮演敘利亞戰區的軍官，讓單身熟女誤以為捲入戰地情緣，不知不覺被騙走鉅額金錢。

刑事局預防科表示，台南市51歲吳姓熟女日前在臉書結識自稱派駐敘利亞的美軍軍醫，對方利用英挺帥照外加甜言蜜語攻勢，讓吳女陷入情網，再謊稱寄出鉅額現金包裹到台灣作為日後共同生活基金，要求吳女匯款代墊手續費，吳女信以為真，半個月內陸續匯出新台幣18萬元，對方所說的現金包裹依然音信全無，驚覺遭詐騙。

無獨有偶，嘉義縣55歲王姓熟女同樣在臉書遇到冒充敘利亞戰區軍人的騙徒，只是這回騙徒假冒的對象，變成相反陣營的俄軍。對方秀出與兒子的親密合照打溫情牌，向王女傾訴思念家人及痛恨戰爭的心情，祈求王女幫忙出錢，他要疏通長官將他調離戰場。只要調職成功，就會申請退伍來台與她共度餘生，被愛情跟同情心沖昏頭的王女匯出近25萬元，對方收錢後就斷絕聯絡，只好落寞報警。

預防科指出，此類「假交友」跨國詐騙集團經常假冒歐美軍人或工程師、飛行員等專業人士，透過臉書或交友APP搭訕被害人，先假意交往博取信任後後，再謊稱寄送高價禮物需要補繳手續費或工作遇到困難需要周轉，要求被害人匯款救急。

警方呼籲，民眾遇網友要求借錢或投資，務必提高警覺，最好秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。

(中時 )