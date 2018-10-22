頂級寢具熱搭周慶熱潮 折扣下殺3折起

2018年10月22日 01:53 中時 吳娮翎

Tonia Nicole東妮寢飾蠶絲加純棉緹花床組戀戀雪城，原價3萬7600元，特價1萬8800元，可再享好禮4選1。（東妮寢飾提供）

名模瑞莎化身優雅女神出席東妮寢飾2018年秋冬全系列新品發表會。（東妮寢飾提供）

喜迎周慶，加上氣溫驟降，床寢買氣升溫，不只日比家族旗下品牌原裝進口寢飾6折起，再推出精品寢具萬元以下入門款，另有組合商品3折起，讓消費者買得開心，除了強攻特惠組合，東妮寢飾消費滿1萬元，限抵1000元，折扣下殺5折起，讓消費賞新品也能搭周慶折扣熱潮。

東妮寢飾搭上宮廷劇《延禧攻略》熱潮，調和「高級灰」色調，搭配上藍綠色階運用，呈現一股優雅、知性的氛圍，東妮寢飾發現家居空間色彩運用上，低彩度的色調，視覺上較舒緩、舒壓，漸受消費者青睞，透過寢具色彩改變，打造莫蘭迪家居空間，周慶優惠則是天絲床組兩套原售價1萬5960元，特價兩套1萬1000元。

時序入冬，東妮寢飾也發表秋冬全系列新品，全家福總經理婁彥傑表示，東妮寢飾因應台灣氣候，推出以100%萊賽爾（Tencel天絲®）印花床組，擁有高呼吸性、舒涼觸感，周慶開跑至今已有10%以上的成長，另外，除了東妮寢飾獲消費者肯定，姊妹牌La mode秋冬首度與法國繪本麗莎和卡斯柏推出聯名床組，預計東妮寢飾、La mode、Charisma今年能持續有10%以上的成長。

日比家族顛覆傳統寢具，推出全新「數位印染」科技，透過電腦噴墨印染的技術，讓織品突破16色的限制，採用4色（紅、黃、青、黑）加上專色的套色配置，可印出1670萬種顏色，數位印染的方式可在電腦指令下噴出更大且不連續的圖騰設計，在視覺上呈現出更大氣磅礡的華麗效果。

(中時 )