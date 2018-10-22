頂級寢具熱搭周慶熱潮 折扣下殺3折起

Charisma月映璀璨義大利進口100％頂級埃及棉色織緹花床組，）原價5萬7500元，特價4萬6000元，可再享好禮4選1。（Charisma提供）

友善列印
中時
Tonia Nicole東妮寢飾蠶絲加純棉緹花床組戀戀雪城，原價3萬7600元，特價1萬8800元，可再享好禮4選1。（東妮寢飾提供）
名模瑞莎化身優雅女神出席東妮寢飾2018年秋冬全系列新品發表會。（東妮寢飾提供）

喜迎周慶，加上氣溫驟降，床寢買氣升溫，不只日比家族旗下品牌原裝進口寢飾6折起，再推出精品寢具萬元以下入門款，另有組合商品3折起，讓消費者買得開心，除了強攻特惠組合，東妮寢飾消費滿1萬元，限抵1000元，折扣下殺5折起，讓消費賞新品也能搭周慶折扣熱潮。

東妮寢飾搭上宮廷劇《延禧攻略》熱潮，調和「高級灰」色調，搭配上藍綠色階運用，呈現一股優雅、知性的氛圍，東妮寢飾發現家居空間色彩運用上，低彩度的色調，視覺上較舒緩、舒壓，漸受消費者青睞，透過寢具色彩改變，打造莫蘭迪家居空間，周慶優惠則是天絲床組兩套原售價1萬5960元，特價兩套1萬1000元。

時序入冬，東妮寢飾也發表秋冬全系列新品，全家福總經理婁彥傑表示，東妮寢飾因應台灣氣候，推出以100%萊賽爾（Tencel天絲®）印花床組，擁有高呼吸性、舒涼觸感，周慶開跑至今已有10%以上的成長，另外，除了東妮寢飾獲消費者肯定，姊妹牌La mode秋冬首度與法國繪本麗莎和卡斯柏推出聯名床組，預計東妮寢飾、La mode、Charisma今年能持續有10%以上的成長。

日比家族顛覆傳統寢具，推出全新「數位印染」科技，透過電腦噴墨印染的技術，讓織品突破16色的限制，採用4色（紅、黃、青、黑）加上專色的套色配置，可印出1670萬種顏色，數位印染的方式可在電腦指令下噴出更大且不連續的圖騰設計，在視覺上呈現出更大氣磅礡的華麗效果。

(中時 )

台鐵搶單向雙線通車 預計最早5時…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。