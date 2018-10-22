停駛普悠瑪？ 賴揆：要先探究肇因

2018年10月22日 03:09 中時 李忠一 、 王揚傑

台鐵普悠瑪列車昨天傍晚發生翻覆，釀成嚴重死傷，行政院長賴清德抵達事故現場、聽取交通部簡報後，強調要釐清意外發生原因，讓社會大眾可以明瞭，避免後續事情再次發生。對於是否停駛普悠瑪？他強調，如果意外歸責於車廂的話，「當然這部分（指停駛）必須要考慮。」如果是其他原因釀成，停駛應可不必。

賴清德表示，此次意外交通部有事故鑑定小組，也會配合法務部調查，一切要公開透明，根據科學了解事故真正原因，避免未來的事情再次發生；普悠瑪停駛與否，會請交通部研究，如果是其他原因停駛應可不必。

他坦言，目前還沒有探究到事故發生原因，現在工作是完成搜救、鐵路盡速暢通，避免對東部旅運造成影響，原因必須交由事故鑑定小組，依照專業做最後的決定。

台鐵普悠瑪列車翻車造成重大死傷，行政院長賴清德22日凌晨1時許先後至羅東聖母、博愛醫院了解重症傷者傷勢。

賴清德表示，病患現在最需要的是分科醫師，依照他們的需求來治療，今天來是了解後續需要的協助，讓受傷的人獲得最好的醫療與照顧。

對於家屬一開始找不到自己的親人，賴揆表示，因為事故發生突然，受傷和死亡的人數資訊混亂，造成民眾困擾，感到很抱歉。

至於是否限期完成調查？賴清德表示，行政院會盡快查明真相，除了釐清是人為還是車廂、軌道的問題，我們會找外部人員來協助調查，讓外界覺得公正公開，在最快時間內公布調查結果。

媒體詢問凌晨進行探視是否打擾到傷者？賴清德說，輕傷在普通病房的，夜深我們當然不便打擾，但重症病患因為在治療，沒有這方面問題。

媒體追問賴揆會否號召捐血？賴清德請衛福部長陳時中回答，陳時中表示，這次沒有大出血的傷患，全台血液還有7.5天血液存量，目前還算足夠。

(中時 )