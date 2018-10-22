又是「1021」災難數字如魔咒 普悠瑪翻車與8年前梅姬颱風橫掃同日

2018年10月22日 04:14 中時 李忠一

昨天普悠瑪列車在宜蘭縣蘇澳鎮的新馬站發生出軌，其中3節列車翻覆，有18人不幸身亡。（李忠一攝）

台鐵普悠瑪列車在昨天傍晚全車出軌，其中3節車廂翻覆，造成18人不幸身亡，上百人輕重傷，但在8年前的同一天，梅姬颱風外圍環流挾帶超大豪雨，造成蘇花公路崩塌，僅蘇花公路就有26人身亡，2起重大意外都發生在「1021」，連當地議員都難過地說，「1021已成為蘇澳人的魔咒？」

8年前的1021水災，蘇澳地區的時雨量是破紀錄的181.5毫米，在蘇花公路多人受困，甚至連遊覽車都因被崩落的土石擊中而掉海，僅蘇花公路一處就造成26人死亡，其中19人是陸客，如加上蘇澳地區的土石流等意外，總計逾30人身亡。

當年的1021發生後，促成蘇花改的興建、開通，蘇花公路預警性封路儘管再怎麼不便，用路人仍是乖乖配合，就算過了8年，經歷過當年水災的蘇澳人還是心有餘悸，每逢1021，總有人會想起當年的災變。

昨天是1021，普悠瑪號不幸發生出軌、翻覆意外，釀成重大死傷，蘇澳區議員邱嘉進在臉書上嘆說，2010年的10月21日蘇澳發生百年來大水災，蘇澳傷亡慘重，受災戶超過4000戶，2018年的10月21日，蘇澳又發生了普悠瑪列車翻覆，1021這數字成為蘇澳人的夢魘。

(中時 )