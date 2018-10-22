輕颱「玉兔」生成！週一日夜溫差逾10度 中南部空品差

關島熱低壓已於今（22日）凌晨2時成為今年第26號颱風「玉兔」。（圖取自氣象局網頁）

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中時電子報
／整理報導

週一上班日，來看看天氣如何？關島熱低壓已於今（22日）凌晨2時成為今年第26號颱風「玉兔」，目前暫不影響台。今日台灣各地多雲到晴，北部高溫上看32度，然早晚偏涼，日夜溫差約10度。今日中南部空氣品質不佳，外出需注意。另關島有一熱低壓形成，有發展為輕度颱風的趨勢

受東北風及華南雲雨區減弱影響，今日天氣逐漸恢復成秋老虎暖熱天氣， 台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，僅東半部地區、北部山區及馬祖有局部短暫雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，北部、中南部約27～32度，東部27～29度，但早晚偏涼，各地低溫20～24度，西半部日夜溫差可達10度左右，早晚溫差大，外出需做好保暖工作。

關島熱低壓已於今（22日）凌晨2時成為今年第26號颱風「玉兔」，此颱風目前向西北西進行，中心附近最大風速每秒18公尺，目前暫不影響台。

此外，受東北風影響，今日巴士海峽、東沙島海面及中西沙島海面平均風力可達6級，最大陣風8級，船隻請注意。

至於民眾關心的空氣品質方面，今日日台灣吹偏東風，導致背風側的西半部容易累積污染物，又因光化反應讓臭氧濃度升高，中部、雲嘉南及高屏地區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、馬祖、金門及澎湖地區為「普通」等級；宜蘭及花東地區為「良好」等級。

(中時電子報)

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