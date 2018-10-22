秋遊雙溪賞秘境！梯田美景品樂活 山藥料理吃健康

民眾享用山藥饗宴料理。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

秋高氣爽出遊趣！新北山藥的盛產季到來，新北市政府農業局及雙溪區公所推出山藥饗宴及產地展售會，邀請民眾來到雙溪產地悠遊秘境美景、品嚐新北健康三寶的新鮮美味。如山藥排骨湯、和風山藥細麵開胃也健康！

現場提供民眾免費試喝新口味的山藥蘋果牛奶。（新北市農業局提供）

新北市副市長葉惠青表示，新北山藥種植面積約46公頃，產值約1.6億元，為了讓消費者能夠實地了解到山藥生長環境的特色，山藥產季期間，推出一系列活動，包括山藥小農輕旅行、新北健康三寶入菜的山藥饗宴及展售會。

瑞芳地區農會總幹事林文和表示，生長於瑞芳、雙溪、貢寮、平溪一帶臺灣野生特有種「基隆原生種山藥」，其口感細膩、黏性高，加上切開後斷面部位不易褐化，很適合如山藥排骨湯或山藥雞湯料理，山藥口感更加Q彈細膩，秋冬時節暖暖身子是最好的選擇；另外涼拌生食，如和風山藥細麵，則能吃出其新鮮的原始風味，清爽開胃。

農業局表示，目前10月27日、10月28日兩天的山藥小農輕旅行還有少許名額，雙溪、平溪、貢寮各一線，邀您悠遊新北山藥產地的美景及體驗挖山藥及料理山藥的樂趣，還沒來過的朋友要加緊腳步趕快上活動網站報名。

葉副市長頒獎給山藥冠軍、8原生種穴管栽培組、原生種非穴管栽培組、大薯種。（新北市農業局提供）

另外新北山藥活動網站上山藥食譜手札供民眾下載參考，食譜菜單由型男主廚吳秉承及職人廚師阮竑榮熱情提供，讓大家能夠用最當季新鮮的新北山藥做出五星級的料理；另外也推出新北山藥地圖，提供以新北山藥入菜的餐廳名單，其中更有米其林必比登推薦（Bib Gourmand）的餐廳名列其中，歡迎民眾按圖索驥走訪這些餐廳一嚐當季新北山藥的美味。

(中時電子報)

新北山藥活動網站
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