MLB》天使找到新教頭！前老虎主帥接掌兵符

前老虎總教練阿斯瑪斯確定接掌天使隊。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報

天使隊找到新帥了，人選就是前老虎總教練阿斯瑪斯(Brad Ausmus)。阿斯瑪斯現年才49歲，他去年離開老虎之後一整年沒有執教，不過他與前洋基總教練吉拉迪(Joe Girardi)一直都是市場上的熱門人選，兩人皆是捕手出身。

索西亞(Mike Scioscia)在天使執教了19年，阿斯瑪斯是近20年來第一位新帥，天使與他簽下3年合約。天使總管艾普勒(Billy Eppler)一共考慮過9個人之多，不過阿斯瑪斯今年擔任艾普勒的特別助理，表現深受肯定，獲得了執掌帥印的機會。

天使隊有個很特別的球員大谷翔平，他又要投球又要打擊，今年在前教頭索西亞的精心調度下，大谷得以大放異彩。身為總管特助，阿斯瑪斯對大谷的情況也很清楚，大谷明年因為韌帶手術無法投球，艾普勒不希望大谷守備，屆時他要休養多久才能回歸，以及出賽頻率都將由阿斯瑪斯安排。

天使是有一些好手的，然而今年傷兵累累，80勝82敗令人失望。特別是頭號戰將卓奧特(Mike Trout)與二號戰將西蒙斯(Andrelton Simmons)的合約還剩兩年，如果天使無法及時振作，恐怕難以留住這些猛將。

另一方面，紅人隊選擇貝爾(David Bell)做為新任總教練，與他簽下3年合約，原本的人選是吉拉迪，但吉拉迪不肯。

(中時電子報)

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