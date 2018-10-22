中山商圈遇見美術館餐廳！焦糖紅茶佐半熟蛋牛肉麵

2018年10月22日 07:17 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

盡興生活、熱愛所有！文青聖地誠品南西店，2樓大塊玻璃落地窗飄來濃郁咖啡香，走進一瞧，擺設義大利典雅桌椅、精緻餐具，牆上掛著後現代繽紛畫作，賈克梅第人形雕刻豎立眼前！這時來碗台式紅燒牛肉麵伴65度C半熟蛋，喝杯濃郁焦糖香古早為紅茶，置身如美術館般享用聯合國餐飲佳餚！這是家居品牌寬庭首度跨足餐飲的「about KUAN」，用視覺、味覺帶給消費者另種新美學體驗。

寬庭新型態的大型複合店about KUAN，用五感中最親民的「味覺」來溝通「寬味」美學。（寬庭提供）

美食和風景，可以抵抗全世界所有的悲傷和迷惘！今秋開始，在台北有家如美術館般的餐廳邀你體驗美學生活！寬庭將旗下零售店點資源整合，集中資源於新型態的大型複合店about KUAN，用五感中最親民的「味覺」來溝通「寬味」美學，除了餐飲、選品，更創新推出線上及線下體驗交流的「共享廚房」概念，客人來店除了用餐，更多了交流與體驗的機會，創造感動而值得分享的回憶。

「穀物野米酪梨沙拉」紅黎入菜溫沙拉，頗受女性喜愛。（寬庭提供）

於誠品生活南西店開設「about KUAN關於寬庭」複合式概念店，開幕期間邀請米其林星級主廚吳曉芳擔當客座主廚，親自設計從開胃小點到湯品、三明治主餐、甜點等豐富菜色。

吳曉芳設計規劃的「米其林星級三明治」。（圖為「櫛瓜鮮蝦義式巧巴達三明治」，寬庭提供）

其中「米其林星級三明治」選用三款特色歐洲傳統麵包搭配烤牛肉、鮮蝦及蒔蔬製作，用心的食材和烹調手法，反映歐陸行旅文化及體驗，傳達生活家及料理人的細膩好滋味。未來也將加入在地特色美食，融合東西、新舊，在about KUAN以美學態度呈現新風貌。

米其林星級主廚吳曉芳規劃設計的「巧克力舒芙蕾佐焦糖醬拌水果」。（寬庭提供）

除西式料理外，about KUAN也提供台式佳餚饗宴。招牌的「紅燒三寶牛肉麵」選用牛頰/牛肚/牛筋/精緻燉煮熬成，大塊牛肉如牛排咬起來不干柴，Q嫩有嚼勁！值得一提的是，牛肉麵還增添一個65度C的半熟蛋，可將半熟蛋倒入湯汁，或將麵條加入半熟蛋，就如同日本沾麵美味加倍。吃完牛肉麵，不妨喝杯「古早味紅茶」，由有機鶴岡紅玉，熬煮後冰鎮8小時，濃郁焦糖香，口感清爽！

「鮮果起司蛋糕佐覆盆子雪酪」擺在歐風餐盤上，草莓、柑橘、奇異果、葡萄等水果搭配起司蛋糕。（寬庭提供）

此外，星級主廚吳曉芳精心設計的甜點也是一絕！「鮮果起司蛋糕佐覆盆子雪酪」擺在歐風餐盤上，草莓、柑橘、奇異果、葡萄等水果搭配起司蛋糕，彷如餐盤上有個繽紛摩天輪。吃完主菜後嘗酸甜，也能搭配手沖曼特寧、豆奶拿鐵增添五感好滋味。

about KUAN具有直播配備的「共享廚房」，可讓達人或素人分享廚藝、咖啡、生活藝術等主題。（寬庭提供）

另about KUAN具有直播配備的「共享廚房」，可讓達人或素人分享廚藝、咖啡、生活藝術等主題；預訂宴席的客人更可親自下廚展現好手藝。網紅或素人透過直播設備皆可在社群分享體驗。寬庭創辦人陳靜寬女士表示：「about KUAN是關於你/妳、我、他/她的共享廚房！用心集結大家心目中勾動回憶的美食，呈現對生活細節的用心、珍惜相聚每一刻！」

「about KUAN」餐廳彷如美術館，處處可見經典畫作、典雅家具。（寬庭提供）

一生沒有宴飲，就像一條長路沒有旅店一樣。～古希臘哲學家「德溪克利特」如是說！賞藝術、品美學、嘗美味，在about KUAN都能一次滿足！品嚐特色料理後，如對擺設餐盤有興趣，也能在此收藏，讓居家增添歐風氣息！寬庭表示，未來也將加入在地特色美食，融合東西、新舊，在about KUAN以美學態度呈現新風貌。

(中時電子報)