10／22 三大報頭條要聞

三大報頭條要聞

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

台鐵37年來最慘重意外！普悠瑪翻覆 18死百餘傷

●普悠瑪列車昨天下午行經冬山站至蘇澳新站間的新馬站時，發生嚴重翻覆意外，鐵軌彎成Ｕ型、車廂翻疊成Ｗ形狀，疑有乘客被拋出車外，現場哀嚎聲四起，宛如人間煉獄，共造成全列車旅客366人中，18人死亡、164輕重傷慘劇。這起事故不僅是普悠瑪上路後，也是台鐵37年來最慘重的意外！

易磨耗軌道 爭議多年！普悠瑪or噗嚨共 5疑點待釐清

●台鐵普悠瑪昨日下午在新馬站出軌翻車，造成186人死傷的慘劇，鐵道專家指出，圈內長期質疑普悠瑪不是真的傾斜式列車，且對軌道造成的磨耗比一般列車高出許多，這次應該列為調查方向。但昨晚有消息傳出，該列車的自動保護系統被關閉，以致過彎時沒有減速，也有人提出事故前電力不穩、列車急煞或過彎超速、壓到異物、偵測系統故障...等5疑點，但台鐵尚無法證實。

普悠瑪翻覆 》生死一線間！每月都搭這班 半途換車逃一劫

●逃過一劫！3年多來都搭乘6432次普悠瑪號回台東的黃姓女子，21日沒買到全程票，在羅東站下車換太魯閣號，沒搭上出事列車，她直呼老天保佑，盼所有乘客平安。

新北選戰 本報最新民調！深澳停建後 侯友宜仍大幅領先蘇

●觀塘換深澳白搭！行政院長賴清德10月12日明確宣布停建深澳燃煤電廠，外界認為以此搶救新北低迷選情，但根據《旺旺中時》媒體集團最新民調，高達91.7％受訪者表示，不會因中央決議停建深澳電廠，改變支持對象；國民黨新北市長候選人侯友宜仍以49.1％支持度大幅領先民進黨候選人蘇貞昌的31％，兩人差距擴大到18.1個百分點。

◎旺報

民心思變 總統大選民進黨將苦戰！九合一檢驗綠執政 陸關注韓流

●年底九合一大選的腳步逼近，大陸涉台部門與學者皆密切關注。大陸涉台人士透露，11月地方選舉等同檢驗民進黨當局的「期中選舉」。大陸關注這次大選出現的「韓國瑜現象」，2014年的地方選舉也曾出現「柯文哲現象」，代表民心思變，也預示2020年總統大選，民進黨將陷入苦戰。

農產滯銷 綠營選將也爭陸商機

●馬政府時期台灣各縣市不分藍綠主政，農產品都可以賣到大陸，甚至國台辦還特別到台灣與農漁民簽約契作。但是2016年蔡政府上台之後，因為不承認「九二共識」，台灣農產品銷到大陸數量大減，目前綠營主政縣市農產品無法銷陸，此一議題也在九合一地方選舉發酵，包括高雄市國民黨市長候選人韓國瑜高喊要幫農漁民把產品銷往大陸。綠營縣市長候選人也不敢明言不與大陸往來，要爭取大陸商機。

蔡違背競選承諾 台生選擇登陸

●2018年台灣六都市長、議員、里長等九合一地方選舉，進入最後30幾天的衝刺期，在歷次地方選舉中兩岸相關議題並不凸顯，但在此次選舉中卻可以看到兩岸議題在發酵，甚至可能影響最後選舉結果。新北市議員林國春表示，「兩岸問題」並非選舉造成，而是蔡英文違背當初維持現狀、讓人民過得更好的競選諾言，才讓兩岸經濟等相關議題成為受地方選民重視的議題。

人幣年底看7 明年最壞7.5

●瑞銀亞洲經濟研究主管與首席中國經濟學家汪濤發表的最新報告指出，預計2018年底人民幣對美元匯率為7.0左右、2019年底為7.3。但如果中美貿易戰進一步升級、美國對中國所有出口商品加徵25%的關稅，則2019年人民幣對美元匯率可能逼近7.5。

◎工商時報

今日審查下修政府出資門檻 由現行50％降為20％！綠委擬擴大認定國營事業

●立法院經濟委員會今天（22日）排審「國營事業管理法」第3條修正案，泛綠陣營擬修正國營事業認定範圍，依規定政府出資逾10億且政府資本超過20％，即被認定為法定國營事業，並收歸國有監督。依此初估，不含財政部、交通部、退輔會，光經濟部所屬國營事業恐擴增至73家左右，屆時董總人事均需官派。

中油95汽油出包 啟動專案理賠

●中油95汽油出包！其桃園煉油廠供應的95無鉛汽油測試不合格，現正啟動對基隆、台北、桃園、新竹及苗栗部分地區等供貨範圍之自營、加盟站進行全面取樣化驗檢測。目前已就化驗不合格油料的加油站進行停售、回收換儲作業，直至油品合格才會販售，並成立理賠專案小組，以示對消費大眾負責。

陸面板挖角 韓流取代台流

●大陸過去在8.5代廠投資高峰時，具有8.5代廠量產經驗的台灣面板技術人才成為當紅炸子雞，是大陸面板廠挖角首選。不過如今投資重點轉向10.5代廠和AMOLED面板廠，大陸面板廠轉而鎖定具有AMOLED量產經驗的韓國技術人才挖角，祭出3～4倍的薪資向韓國人才招手。

郭振隆離職... 「叛將們」淡出大陸

●前奇美電業務副總郭振隆近期傳出離開中電集團，至此，台灣面板高階主管幾乎全面淡出大陸面板業。多年來前去大陸面板廠任職的高階主管從早期的盧博彥、吳大剛、朱克泰，到後來大陸發展8.5代廠時，大規模網羅的陳立宜、王國和、郭振隆等，都陸續離開了大陸面板產業，現在只剩下TCL多媒體技術官陳光郎、華星光電執行副總裁劉秉德、中電彩虹總經理許滿星仍在職。

(中時電子報)

一早赴脫軌現場 蔡英文要求台鐵3… 普悠瑪死傷慘重因沒有安全帶？急…

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