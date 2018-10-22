普悠瑪死傷慘重因沒有安全帶？急診醫師：繫了更嚴重

2018年10月22日 07:58 中時電子報 林毅

昨天(21日)下午4點50分，台鐵普悠瑪列車發生重大意外，造成目前18死187傷，有人認為是因普悠瑪沒有安全帶設計而造成如此嚴重情形，但急診專科醫師打臉，表示如果有繫上安全帶，才會更嚴重。

急診專科醫師王士豪在臉書PO文，引用了英國鐵路安全標準委員會的報告，表示「鐵路車輛中不應使用任何類型的安全帶」，他說從事故分析和電腦模擬測試中，兩點式安全帶會在碰撞中增加乘客受傷機率，而三點式安全帶雖然可以減低乘客的傷害，但同時需要加強座椅靠背強度，造成沒繫安全帶的乘客若是被往前拋出時，撞上高強度椅背，傷害更大。

王士豪說，使用安全帶可以免於乘客遇到意外時被拋出車廂外，但當車廂結構因外力改變時，無法進行有效的躲避，因此更容易受到坍塌造成的傷害，恐造成乘客逃生不及，反而會讓傷亡增加，且鐵道事故因結構重大損壞，時常伴隨火災發生，若綁安全帶，不但增加逃生難度，也增加後續救援難度。

王士豪表示，乘客沒繫安全帶，反而更有利於救援及增加存活機會。一個結構損壞的列車，若每個乘客都被安全帶牢牢繫住，就算沒有失火，也會讓乘客被救出更耗時耗力，而增加傷亡。但他也不忘叮嚀，除了火車外，其他交通工具仍然要正確使用安全帶與兒童座椅，確保安全。

(中時電子報)