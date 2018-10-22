高雄》韓國瑜若讓高雄翻盤 民進黨將瀕臨土崩瓦解？

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。(資料照,王錦河攝)

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中時電子報
／綜合報導

年底高雄市長選舉，國民黨參選人韓國瑜來勢洶洶，有望一舉讓綠地變藍天。有評論分析指出，這場選舉在兩岸冰封，全台景氣低迷下已成民進黨執政的破口。高雄若被攻陷，民進黨執政即瀕臨土崩瓦解，在南台灣20、30年的基業將被沖毀。

高雄向來是民進黨鐵票倉，民進黨在原高雄市執政20年，在原高雄縣更長達30年之久。韓國瑜先前宣布要參選高雄市長時，外界普遍不看好，並認為陳其邁穩上。然而，在韓國瑜大打經濟牌、北漂議題後，讓許多高雄人有感，日前有民調顯示，韓國瑜支持度已超越陳其邁。

據中評社評論指出，支持民進黨是南台灣主流民意，且國民黨長期被汙名化，因此出現「肚子扁扁也要投陳水扁」的說法。民進黨執政下經濟發展卻慘兮兮，沒有大量工作機會且薪水也不高，因此韓國瑜參選後能將北漂議題炒熱，就是經濟牌發威。

「高雄若輸，南台灣綠色執政聯盟就破大洞」。該評論分析，台北、高雄是台灣南北兩大城，有空港、海港的高雄向來是綠色執政聯盟領頭羊，選舉最後一個月若「藍漲綠衰」絕對會外溢，高雄若綠轉藍走出過去的停滯，開始大翻轉，兩岸交流也趨正常，整個南台灣綠色執政聯盟防線很快就會被沖垮。高雄將成翻轉的火苗，影響到雲林、嘉義、台南、屏東等。「高雄這口一破，將沖毀民進黨在南台灣20、30年的基業」。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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