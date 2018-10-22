中央災變中心統計 普悠瑪翻覆釀18死187輕重傷

中天新聞 直播
友善列印
中時
台鐵第6432車次普悠瑪列車滿載366名乘客，21日下午4時許行經宜蘭縣蘇澳新馬車站時突然發生翻覆意外，相關單位持續搜救中。（報系資料照）
中央災害應變中心今上午7時舉行第二次工作會報，據統計翻車意外釀成18人死亡、187人受傷。（葉書宏攝）

台鐵第6432車次普悠瑪列車滿載366名乘客，21日下午4時許行經宜蘭縣蘇澳新馬車站時突然發生翻覆意外，鐵軌彎成U型、車廂翻疊成W形狀，據中央災害應變中心統計，至今（22）日上午7時止已釀成18人不幸罹難、187人輕重傷，相關單位持續搜救中。

中央災害應變中心今上午7時舉行第二次工作會報，據統計翻車意外釀成18人死亡、187人受傷，共送醫190人（含3人送醫後不治），罹難者中17人身分確認為本國籍，尚有1人確認中。

交通部表示，正進行車廂吊掛作業，已先後吊起第7節、第3節車廂，均無發現受困人員，吊掛作業持續進行中，後續若要完全排除事故現場，預計需3天時間，另外，已協調各客運業者投入逾90輛車，疏運旅客1萬218人，亦協調航空公司今加開台北、花蓮2航次。

交通部指出，台鐵於今日上午5時12分西正線搶通，可維持單線雙向運轉，6時17分蘇澳北上、5時52分宜蘭南下均發車通過，東正線持續進行吊掛作業；台鐵將成立傷亡慰問窗口，受傷5000元、死亡10萬元。

中央災害應變中心指出，共出動62車274人現場救援，宜蘭縣消防局33車61人、新北市消防局6車17人、基隆市消防局7車16人、消防署2車6人、吊車5部5人、怪手1部1人、國軍8車168人。

(中時 )

普悠瑪第７節車廂找到４袋屍塊 1… 「台東小巨砲」王羽飛搭上失速列…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。