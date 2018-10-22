中央災變中心統計 普悠瑪翻覆釀18死187輕重傷

2018年10月22日 08:25 中時 葉書宏

台鐵第6432車次普悠瑪列車滿載366名乘客，21日下午4時許行經宜蘭縣蘇澳新馬車站時突然發生翻覆意外，相關單位持續搜救中。（報系資料照）

中央災害應變中心今上午7時舉行第二次工作會報，據統計翻車意外釀成18人死亡、187人受傷。（葉書宏攝）

台鐵第6432車次普悠瑪列車滿載366名乘客，21日下午4時許行經宜蘭縣蘇澳新馬車站時突然發生翻覆意外，鐵軌彎成U型、車廂翻疊成W形狀，據中央災害應變中心統計，至今（22）日上午7時止已釀成18人不幸罹難、187人輕重傷，相關單位持續搜救中。

中央災害應變中心今上午7時舉行第二次工作會報，據統計翻車意外釀成18人死亡、187人受傷，共送醫190人（含3人送醫後不治），罹難者中17人身分確認為本國籍，尚有1人確認中。

交通部表示，正進行車廂吊掛作業，已先後吊起第7節、第3節車廂，均無發現受困人員，吊掛作業持續進行中，後續若要完全排除事故現場，預計需3天時間，另外，已協調各客運業者投入逾90輛車，疏運旅客1萬218人，亦協調航空公司今加開台北、花蓮2航次。

交通部指出，台鐵於今日上午5時12分西正線搶通，可維持單線雙向運轉，6時17分蘇澳北上、5時52分宜蘭南下均發車通過，東正線持續進行吊掛作業；台鐵將成立傷亡慰問窗口，受傷5000元、死亡10萬元。

中央災害應變中心指出，共出動62車274人現場救援，宜蘭縣消防局33車61人、新北市消防局6車17人、基隆市消防局7車16人、消防署2車6人、吊車5部5人、怪手1部1人、國軍8車168人。

(中時 )