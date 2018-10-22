高雄》綠地竟有望變藍天 民進黨策略錯在哪？網這樣神解

2018年10月22日 08:54 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，高雄竟意外成為選戰焦點，明明外界一開始都預估民進黨在可以不費不費吹灰之力拿下高雄，怎會選戰開始倒數，民進黨竟在高雄告急？有網友就詢問民進黨在高雄選情緊繃，到底是哪一步有問題？網友回應與其說民進黨的策略有問題，不如說是國民黨提名的韓國瑜選戰打法讓人出乎意料，以後也難再複製。

網友於批踢踢發文指出，其實回過頭以傳統選戰的角度來看，民進黨的高雄市長侯選人陳其邁其實並沒做錯什麼事，甚至可以說如果其他人來打可能真的就輸了。那是因為韓國瑜的打法實在讓人出乎意料，也很難再複製。

網友更列舉兩點表示，首先，韓國瑜真的很會講，一開始講一些綜藝式的話吸引目光，甚至故意露破綻讓對手打他爭曝光度。而且有梗程度都可以直接幫記者下標題了。該網友認為這是險招，操作的不好就變成無黨籍的台南市長候選人林義豐了

其次，韓國瑜眾所皆知空戰打的好，但該網友認為已在韓國瑜競選國民黨黨主席時就注意到他，因為他有個國民黨的朋友支持韓國瑜當黨主席。而看韓國瑜5月分的youtube影片，底下留言聲量直逼台北市長柯文哲，顯示韓國瑜其實在小眾的國民黨裡聲勢早已起來。

網友最後表示還有韓國瑜的個人魅力特質也是因素之一，只能說韓國瑜能紅真的是環環緊扣，如果沒有個人魅力去做基礎，空戰跟有梗發言做再多也很難跟現在韓的聲量一樣。韓國瑜掌握了新型態選舉模式是致勝關鍵，但也很難複製模式。

(中時電子報)