普悠瑪駕駛無法言語做筆錄…姪子深夜發文：一定要撐過

2018年10月22日 09:15 中時電子報 張國欽

台鐵普悠瑪列車21日下午發生翻覆意外，目前確定有18人罹難，187人受傷，尤姓駕駛駕駛頭部有多處撕裂傷，現仍無語言語作筆錄，事故原因尚待調查，他的丁姓姪子今天凌晨在臉書「爆怨公社」發文表示，「咳…為何發生在我們家呢？發生這次事件司機尤正仲是我的舅舅，現在正在羅東聖母醫院開腦部手術，希望可以度過難關，加油～您還有爸媽要照顧，一定要撐過去！」

該則貼文po出幾小時，就有數千名網友留言打氣：「加油，老天爺保佑」、「現在司機壓力很大，一定要保護好他」、「 一定會好的，祝平安無事，加油」、「真的是希望早日恢復，醒來後還會有一長段復健路要走」。

現年59歲的尤姓駕駛，家住基隆七堵，86年透過鐵路特考招入任職，行車資歷迄今已有5年，對於昨發生出軌的肇因為何？台鐵目前仍然不敢斷定，眼前將以救援、搶通為主，稍後再調查事故原因。

普悠瑪列車翻覆後，尤姓駕駛頭部有多處撕裂傷，經手術縫合已轉進普通病房留院觀察，但截至22日凌晨1時許仍無法言語，警方還未能展開偵訊，院方也在病房門口派駐警力，保護他的安全。

羅東聖母醫院外科部主任醫師葛耀煌稍早表示，尤姓駕駛頭部裂傷，狀況穩定、意識清醒，可以講話，胸部有較嚴重挫傷、左邊第3根肋骨骨折，目前仍在觀察中。

(中時電子報)