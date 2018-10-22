影》火車出軌翻覆 鹿潔身：普悠瑪翻車司機員是假日支援

2018年10月22日 09:12 中時電子報 戴安瑋 、 黃鈺潔

台鐵局長鹿潔身。（資料照片/中央社）

台鐵6432次樹林開往台東的普悠瑪，昨日下午在東山=蘇新間東正線發生出軌翻覆，造成18人死亡，187人輕重傷，為台鐵有史以來最嚴重的重大事故，台鐵局長鹿潔身表示，目前了解，路線及車廂都沒有問題，司機員是1998年到職，現是運轉副主任，平時擔任排班工作，只有在周六、日會支援勤務，該局初步調查他出勤及作息相當正常。

鹿潔身上午向總統蔡英文簡報時，做了以上表示，他說，今年10月21日進行新馬車站路段的乘車機巡，發現這個路段路況一切正常；15日徒步查軌道，也是正常；每月一次的GPS震動檢查，是在10月1日舉行；至於列車部分，2015年及2017年都有經過檢查，最近的一次檢查是在今年的9月19日，昨天出事的前一天，還有經過日檢。

至於尤姓司機員的部分，鐵路局指出他在1998年到職，現在擔任運轉副主任，平時擔任排班工作，只有在周六、日會有支援勤務，鐵路局初步調查他出勤及作息都相當正常。

台鐵局表示，尤姓司機僅受到輕傷，目前留在急診室觀察，由於他受到極大驚嚇，面對同事詢問事發經過，尤男竟一時說不清楚，連同事都沒人聽懂，醫師囑咐必須先讓他靜養。另外，事故發生前，尤姓司機曾數次通報動力問題，至於是否與事故有關，仍待行保會調查後才能釐清。

(中時電子報)