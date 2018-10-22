MLB》有破綻！紅襪守護神因小動作被打爆

2018年10月22日 09:33 中時電子報 盧品青

紅襪季後賽一路大捷，終結者金柏若(Craig Kimbrel)卻投得跌跌撞撞，首輪對戰洋基，他的自責分率飆到11.57，次輪對戰太空人也被打到4.50，簡直有失4度國聯救援王的威名。原來是他投球動作有破綻，被洋基打者看穿了！

問題出在金柏若投球之前的預備動作，他的動作是很怪的，看捕手暗號的彎腰姿勢更是奇特。每當他要投變化球，他的手套就會比較接近他的鬍鬚，當他要投快速球，他看暗號的時間會變短。

這種無意識的動作差異是非常微小的，但是對於狡猾的洋基和太空人打者已經足夠了。金柏若不明白為何變化球忽然失靈，打者都不出棒，41顆變化球只有5顆騙打者揮空，他沒發現自己這段時間其實都只是在用直球跟打者對決。

就連洋基的桑契斯(Gary Sanchez)也能精確預測金柏若的變化球，紅襪總教練柯拉(Alex Cora)起了疑心，但找不出關鍵原因，紅襪捕手和其他投手也沒看出來。看出破綻並告訴柯拉的人，是退休的賽揚投手賈尼耶(Eric Gagne)，他用影片解說給柯拉聽，柯拉恍然大悟。

柯拉說：「這就是有朋友的好處。」紅襪調整了金柏若的動作，果然第5戰太空人又突然猛揮空棒了。只是道奇可能很不爽，賈尼耶是道奇史上最偉大的救援投手，居然跑去當「爪耙子」，若道奇這次沒贏下世界大賽，賈尼耶可得負責。

金柏若如釋重負，他近幾場被對手當成沙包打，一度投到懷疑人生，原來全都是無心的小動作引起的。「各位襪迷抱歉了，過去幾天差點讓你們嚇出心臟病。」

(中時電子報)