海地學生朗格羅來台學農 最愛吃炒飯

2018年10月22日 09:24 中時 林志成

來自海地的朗格羅受領外交部台灣獎學金，目前就讀中興大學國際農學研究所，在台灣他特別喜歡吃炒飯，更重要的是，他想要瞭解台灣農業栽種技術，學成歸國後，傳授予當地農民。

台灣美食世界有名，各式小吃琳瑯滿目，朗格羅「學以致用」、獨鍾台式炒飯。炒飯看似簡單卻不容易，除了白米品質重要，更重視火侯拿捏、調味得宜。台灣美食功力無窮，暫時沖淡了朗格羅遊子鄉愁。

其實2年前，朗格羅曾加入「台灣財團法人國際合作發展基金會(ICDF)」於海地推展的農業計畫，當時在專業人士指導下，對台灣先進的農業技術印象深刻。之後他心生嚮往，透過已來台留學的海地學生，對於台灣獎學金申請方式、生活環境有了更深認識。雖然一度放不下家人、對故鄉仍有眷戀，最終下定決心放手一搏，來台深造。

來到台灣後，朗格羅先在中央大學充實漢語，並藉由日常生活，體驗特殊的寶島風情。關於臺灣的美食文化，他雖對炒飯讚不絕口，卻不太能接受國民美食珍珠奶茶，原因是「珍珠會干擾口感」，他寧願只喝茶。可是對於茶，他一開始也有顧慮，因為在海地「茶是給生病的人喝」。

文化衝擊還有台灣人常掛在口邊的「吃飽了沒有？」朗格羅解釋，由於國情不同，若在海地這麼問，通常會聯想到貧窮，但是當觀念一轉，才發現是台灣人熱情、對於周遭朋友的體貼問候。

朗格羅說，在台灣的這些日子，無論在課業或生活上都受到很多幫助。在課餘時光，他喜歡打籃球，還因此「以球會友」，結識了一個當地家庭，曾帶他到山上採茶、欣賞自然風光。如今，選擇在中興大學攻讀國際農學碩士，除了看中其在理論方面的扎實教學，也相當期待走出課堂，進行戶外田野調查。

碩士畢業後，朗格羅希望返回母國、分享經驗，不過臺灣美好的人事物，也成為另一個選項指標。未來，他不排斥繼續留在臺灣，浸潤於專業的學術環境，朝更高等教育繼續邁進。

(中時 )