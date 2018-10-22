公投綁九合一大選 勞動部：有公投權勞工都可放假

2018年10月22日 09:50 中時 李宜秦

九合一選舉將在下個月登場，勞基法規定選舉日為應放假日。另外勞動部部長許銘春表示，行政院也已發函告知，公投日同樣是應放假日，勞動部預計在11月上旬透過解釋令或函釋予以公告，雇主不可有妨礙勞工投票的行為，若當日需要勞工出勤必須提供雙倍薪資，不給假或給薪者，依法可處2到30萬的罰鍰。

根據《勞動基準法》規定，各類公職人員選舉罷免投票日，凡是具有投票權的勞工都應放假一日、工資照給，無需出勤者則不需另外給假。雇主若須勞工於當日上工，除須獲得勞工同意，同時也須給付雙倍薪水。

而今年的九合一大選日同時也是公投日，許銘春表示，行政院已發函告知，依照公投法規定，公投日當天具有公投權的勞工也應放假一日。中選會預計11月上旬將公告公投日確定日期，屆時勞動部將同步透過解釋令或函釋予以公告。

許銘春說，年滿18歲、具有公投權的民眾都可以放假，雇主不可有妨礙投票的行為，若需勞工於公投日上班須先徵得勞工同意，並給付雙倍薪資。另外因投票權僅能在投票日行駛，性質與一般休假日不同，不可與其他工作日對調，若雇主不願給假或給薪，依法可處2到30萬的罰鍰，並須補給工資。

另外針對昨日晚間發生的台鐵普悠瑪翻車事故，許銘春表示，檢察官已介入調查，相關單位正在釐清狀況當中，昨日已開始調查是否有勞工出勤狀況超時等問題，今日勞動檢查員也將出動調閱勞工出勤紀錄，目前情況仍不明，希望外界不要多加揣測。

(中時 )