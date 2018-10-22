流產後憂鬱纏身 女藥師打鎮靜劑自殺身亡

2018年10月22日 10:02 中時 程炳璋

台南市安南區L姓女藥師去年懷孕流產後憂鬱纏身，10月中旬自行注射鎮靜劑身亡。精神科醫師分析，半數的產後憂鬱症患者在1年後發作，嚴重者會因罪惡感產生自殺或想死的念頭。

台南市L姓女藥師去年4月懷孕小產，此後一直憂鬱纏身，多次有自殺念頭，16日晚間她突然留下欲尋短的遺書不告而別，丈夫嚇壞報警尋人，隔天凌晨竟傳來惡耗。

原來L姓女藥師在自己職場拿走鎮靜劑，瞞著丈夫跑回東區娘家，躲在房間內自行打針注射身亡。丈夫難過的說，妻子始終面對不了去年流產的陰影，才會選擇輕生這條路。

女藥師自行注射藥物身亡的消息在醫藥界傳開，大家議論紛紛，安南醫院精神科主任唐心北表示，產後情緒低落發生在孕婦身上非常高，約占超過50％，但發作時間短暫，最多不超過2周。

產後沮喪或產後憂鬱症比產後情緒低落更嚴重，發生機率約占孕婦1至2成，一旦發生此病，下次生產再發生的比率增高至2至3成。嚴重行為失常在產後數周至數月才會發生，發作平均時間為半年至9個月，有近半數甚至超過1年。

唐心北表示，典型產後憂鬱症狀包括激動、哭泣、失眠、反應變遲鈍、疲憊不堪、強烈的，罪惡感擔心照顧孩子不夠、無法集中精神處理日常事物，不停的產生自殺或是想死的念頭。

極少數人可能出現更嚴重的精神障礙，就是「產後精神病」。患者大多為初產婦，平均每500至1000人就可能有1人如此。容易有被害妄想，或有嬰兒畸形、死亡或魔鬼化身等幻覺，甚至會出現自殺或殺嬰的念頭。此類患者必須儘快就診及接受相關治療，必要時需要住院治療。

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(中時 )