過彎恐怖離心力曝光！他點出普悠瑪最大問題

台鐵普悠瑪號21日在宜蘭新馬站發生重大事故。（李忠一攝）

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中時電子報
尉遲佩玉 / 綜合報導
台鐵普悠瑪號21日發生重大事故，段宜康點出最大問題。(翻攝自段宜康臉書)

台鐵普悠瑪號昨(21)日下午發生列車翻覆嚴重事故，台鐵局長鹿潔身在記者會中提到，列車長在事故發生前曾回報動力不足，到底事故發生原因為何？民進黨立委段宜康在臉書直指「普悠瑪根本是假的傾斜式列車」。

段宜康去年4月在臉書指出，普悠瑪號最大的問題，不是比太魯閣號貴；而在於根本是假的「傾斜式列車」。段宜康說，本來招標公告的規格，過彎時的橫向加速度容許值，和太魯閣號一樣，都是0.3公尺/每秒平方，後來招標規格又降為0.8公尺/每秒平方，住友商社就靠這個修改過的規格得標，賺得暴利。

至於0.3和0.8的差別是什麼？段宜康說，同一個乘客，乘坐普悠瑪在同一個轉彎處，列車傾斜裝置吸收離心力的能力，讓乘客的身體得承受的離心力，是乘坐太魯閣號的將近3倍！真實的狀況，是我們用買傾斜式列車的錢，去買了一般的電聯車；然後還得應付大家所期待的傾斜式列車車速。

段宜康說，這些話早在2013年普悠瑪交貨前，他就已講過很多次。不過稍早段宜康又在臉書發文「這個時刻，請不要再找我談這個問題了。」段宜康表示，雖然他從2011年就開始不斷質疑普悠瑪，但造成這樣多傷亡的嚴重事故，肇事原因目前並不能確定是否和車輛設計相關。他不願意在大家都還忙著救災，或調查還沒有初步結果前就發言，引發沒有必要的爭議。他說「該負責的人，遲早會付出代價」。

(中時電子報)

文章來源：段宜康臉書

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