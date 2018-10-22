動物園週六夜未眠！萬聖節變裝秀、保育園遊會嗨翻天

2018年10月22日 09:58 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

Trick or Treat！不給糖就搗蛋！一年一度的萬聖節將至，台北市立動物園將在10月27日（六）這天，當天營業到晚上9點！動物園舉辦一系列建園104年慶祝活動。當天早上有「2018大象保育暨尊親敬老活動」外，下午有琳瑯滿目的「生生不息-保育園遊會」市集，另有眾所期待的Zoolloween第十屆創意變裝走秀晚會「Party TEN!!!」。為了感謝民眾這10年來的熱情參與，動物園今年更與台灣虎航等企業合作，加碼好康抽獎品項，歡迎大家揪伴一起來參加，保證讓你從早玩到晚、滿載而歸！

台北市立動物園即將迎接104歲生日！（台北市立動物園提供）

台北市立動物園建園104年系列慶祝活動，壓軸的-Zoolloween創意變裝走秀晚會，將在10月27日（六）晚間舉辦，報名走秀的民眾，除了可以盛裝上台展現創意，還能獲得10周年限定紀念包及超值驚喜包，更有機會抽中Zoolloween 10周年最大獎〜台灣虎航贊助的「台北或高雄-沖繩來回機票兌換券1張」。當天完成闖關遊戲的來賓，也可以憑闖關卡參加抽獎及糖果一把抓活動，歡迎大小朋友一起來體驗這場「Party TEN!!!」狂歡嘉年華！

10月27日（六）歡迎大家揪伴一起來動物園，保證讓你從早玩到晚、滿載而歸！（台北市立動物園提供）

10月27日（六）早上09：00-12：00，在大門廣場舉辦的「2018大象保育暨尊親敬老活動」，除了有生動好玩的大象保育知識駐站，及懷舊動人的老歌欣賞之外，今年還特別邀請國立台灣博物館人氣超夯的「虎寶」蒞臨，為大家介紹刻正展出的「小心！象出沒！」象群特展(展期至12月2日止)，現場有限量的「大象解謎筆記本」學習單，歡迎大家一起來共學。

「大象保育活動」邀請大家一起來聆聽懷舊動人的老歌。（台北市立動物園提供）

另外，自107年10月27日起至107年12月2日期間，民眾只要到國立台灣博物館「小心！象出沒！」象群特展及台北市立動物園教育中心大象「林旺」爺爺標本兩處參觀並與林旺合影，在兩館內擇一的服務台可以獲得限量大象紀念品唷！如果您來不及參與大象林旺的過去，也歡迎您到台灣博物館參加「林旺101：動物園與台博館的『象』記憶系列講座」。

為慶祝台北市立動物園104歲生日，當天下午16:30開始將由動感十足的擊鼓樂團打頭陣熱鬧開場，還有動物布偶帶動唱及動物園保育成果紀錄片欣賞等。同時今年的保育攤位闖關活動也將在下午4點於大門廣場正式展開。當天配合萬聖節活動將延長開放至晚上9點，下午4點後開放30元星光票入園及教育中心免費入場，鼓勵大家多多支持野生動物保育活動。

(中時電子報)

今年的保育攤位闖關活動也將在下午4點於大門廣場正式展開。（台北市立動物園提供）