選前發生普悠瑪翻車事故 陳敏鳳直言將為選情投下重大變數

宜蘭縣台鐵6432次的普悠瑪列車21日傍晚在宜蘭縣新馬站出軌翻覆。（黃世麒攝）

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中時電子報
／綜合報導、中時

台鐵6432次普悠瑪號列車昨天在新馬站出軌翻覆，鐵軌彎成U型、車廂翻疊成W形狀，據中央災害應變中心統計，至今日上午7時止已釀成18人罹難、187人輕重傷。資深媒體人陳敏鳳表示，執政部門要接受外界的檢驗，尤其整個事件的原因調查，更是重中之重。陳說選前發生重大事件，等於投下重大變數，朝野如何正確應變將牽動選情。

台鐵昨發生嚴重的列車出軌翻覆事故，總統蔡英文一早到事故現場勘災，並表示會請檢調單位儘速調查釐清事故原因，向大家報告外，並指示台鐵務必在3天之內完成搶修恢復雙線通車。此外，許多政治人物也紛紛停止競選活動，全力協助救災等工作。

陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，檢討出事的原因是執政當局不可迴避的責任，但執政黨或在野黨別因選舉考量先做防衛性的攻防，也不要在還沒調查清楚就事推前朝或推諉責任，引發朝野政治口水，讓鐵道災難陷入沒完沒了的政治災難。

在選前發生台鐵翻覆事故，陳敏鳳說理論上是對民進黨不利的因素，若民進黨又處理不當，選情雪上加霜。另外，陳提及，韓國瑜讓不少綠軍也有焦慮感，過去對選舉不聞不問的綠軍逐漸回籠，藍綠選情呈現緊繃。「選前發生重大事件，等於投下重大變數，如何正確應變勢必也牽動選情」。

(中時電子報)

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