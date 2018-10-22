保時捷最速自然進氣車款911 GT3 RS在台上市

2018年10月22日 10:38 工商 陳信榮

為慶祝保時捷(Porsche)汽車創建70週年之際，台灣保時捷宣布，品牌全新911 GT3 RS在台上市，訂價1,018萬元起。台灣保時捷總裁Mr. Mathias Busse表示：「全新911 GT3 RS不僅是台灣保時捷在2018年所引進的第二款RS車系高性能跑車，更是保時捷品牌經典911車系有史以來最強的自然進氣公路跑車王者！」

「RS」為德文Rennsport之縮寫，意即賽車競速之意，1973年保時捷為了進軍FIA的GT房車錦標賽並符合相關參賽規範(需量產500輛市售車)，首次以911 S車型為基礎打造出第一部專為賽事而設計的911 Carrera RS公路版跑車，成就出RS傳奇車系的經典濫觴。全新911 GT3 RS除了融合保時捷賽車部門最頂尖的賽車新科技於一身，也是現行代號991世代的911車系在即將進行大改款前所推出的最終高性能版本。

2018 年4月16日，保時捷原廠測試車手凱文‧埃斯特雷駕駛全新 911 GT3 RS在紐柏林北環跑道上，以 6 分 56.4 秒創下自然進氣公路跑車的最速單圈紀錄，比上一代911 GT3 RS足足快了24秒，為保時捷旗下第三款在紐柏林北環跑道上單圈成績突破7分鐘大關的量產跑車。

全新911 GT3 RS的底盤調校同樣以賽車競速設定為主，採用競技化球型軸承具備比傳統軸承更精準的駕馭感受，搭配前20吋/後21吋的輕量化鍛造鋁圈，以及前265/35R20、後325/30R21的高性能跑車胎，搭載的4.0升六缸水平對臥自然進氣引擎，全面競技化的調校設定可輸出520匹最大馬力，更是保時捷量產車有史以來動力最強悍的自然進氣引擎，相較於上一代車型馬力增加20匹，扭力部分增加10牛頓米達到470牛頓米，在經過運動化調校的七速PDK變速系統加持下，僅需3.2秒即可完成零至時速100公里加速，極速達到每小時312公里。

(工商 )