節能志工成果展　民眾闖關學節電

工研院 提供

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中時電子報
卜彥之

荒野保護協會與工研院合作，於10月20日在台北市立動物園入園廣場舉辦「節能不分你我他，全民節能行動家」成果展暨嘉年華活動，現場邀請來自全國各地的節能志工，透過闖關遊戲、戲劇演出、案例分享等活動，展現年度節能推廣成果，節能志工以生活節能為主題設計電器節能、廚房節能、建築綠化節能、節能教具體驗等關卡，透過有趣的體驗闖關遊戲，與現場民眾互動，吸引許多假日至動物園出遊的親子族群闖關學節能。

開幕活動中來自宜蘭順安社區，平均年齡超過70歲的銀髮族志工以歌仔戲開場，將節能宣導融入在地傳統文化，用輕鬆有趣、生活化的方式，推廣節能手法。現場亦有節能行動案例分享，如高雄可望社區「親子共學教育協會」老師帶領孩子將所學到的節能方法套用在老屋改建的工作中，達到節能效果，並在其中加入綠屋頂的搭設，將建築節能更有生命力；臺南市新興國小社區節能小志工團隊，利用學期中與暑假期間，進行校內節能健檢，更到鄰近商家實地踏查、溝通與訪談，並給予節能改善回饋，將所學到的節能知識推廣到學校、家庭與社區當中，成為名符其實的小小節能行動家。

經濟部能源局與工研院、荒野保護協會共同合作進行節能志工培訓與節能推廣活動，透過培訓後的節能志工深入全國各地進行節電宣導，本次活動特別邀請經濟部能源局局長林全能擔任頒獎嘉賓，頒發感謝狀予積極推廣的節能志工團隊與代表，並與荒野保護協會、工研院及各地志工團隊代表共同宣示，未來將持續投入節能志工培育與推廣活動，於各地成立節能志工團隊，透過能源推廣活動，將節能知識傳遞到全國各地，並鼓勵有興趣的民眾與團體共同加入，讓節能志工在全國各地萌芽扎根。

(中時電子報)

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