穿梭時光隧道 台灣文獻館主辦1950-60年代影像特展

2018年10月22日 10:38 中時 廖志晃／南投報導

台灣文獻館長張鴻銘，歡迎民眾參觀「生活．話當年─1950-60年代影像特展」。（廖志晃攝）

「生活．話當年─1950-60年代影像特展」，穿梭時空隧道。（廖志晃攝）

台灣文獻館「生活．話當年─1950-60年代影像特展」，陶笛演奏開場。（廖志晃攝）

台灣文獻館「生活．話當年特展」，南投調查站宣導反賄選。（廖志晃攝）

還記得美援麵粉袋縫製的內褲、看野台歌仔戲、搭乘人力三輪車出遊的往事？這些早期生活的點點滴滴，已經走入歷史，卻是活生生的回憶，走一趟中興新村台灣文獻館，讓您穿梭時光隧道，一同話當年！

台灣文獻館長張鴻銘表示，為展現1950至1960年代台灣生活樣貌，呈現國家檔案多元內涵，由國家發展委員會檔案管理局、國史館及台灣文獻館共同辦理的「生活．話當年─1950、1960年代國家檔案影像特展」，即日起在台灣文獻館文物大樓福爾摩沙特展室展出，讓民眾回味昔日時光。

張鴻銘表示，此次特展有別以往，首度以攝影展示為主，將國家檔案中珍貴的常民歷史照片，分為食、衣、住、行、育、樂6大類主題精選呈現，透過現場一幅幅老照片，民眾可以穿越時光迴廊，彷彿回到1950、1960年代。

特展期間至12月30日止，（每星期二至星期日上午9時至下午5時，逢星期一及民俗節日休館），歡迎各界免費參觀。

(中時 )