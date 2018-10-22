從小扎根 福特六和舉辦「交通安全童樂會，穿越道路起步走」

2018年10月22日 10:39 工商 陳信榮

福特六和汽車長期關注交通安全，參與由交通部、台北市交通局指導，靖娟基金會主辦的「交通安全童樂會，穿越道路起步走」交通安全宣導活動，現場有交通知識講解和實作體驗、交通安全遊戲關卡，為近5,000位家長和孩童推廣道路安全觀念從小扎根的重要性。

今年為福特六和連續第五年支持靖娟基金會舉辦的大型兒童交通安全宣導活動，以更勝往年之規模受到民眾踴躍報名參與。活動不僅由福特全球慈善基金會捐款資助靖娟基金會，福特六和汽車總裁朱忠園更親自出席，率領員工一同做志工。現場亦透過Ford車輛示範，讓親子學習安全帶、安全座椅的正確使用方法。

闖關遊戲間學習交通安全知識

據警政署交通組統計，2017年台灣交通事故共造成7,548名未滿12歲兒童傷亡，而因「被汽（機）車撞」傷亡之孩童超過千人，其中包括穿越道路中、衝進路中、在路上嬉戲等事故原因。有鑑於此，「交通安全童樂會，穿越道路起步走」活動特別為孩童設計，除藉此教育孩童及家長正確的道路安全觀念、協助辨別可能的交通風險外，更教育駕駛者應格外留意路上的兒童及行人。

靖娟基金會於現場示範過馬路時正確牽住孩童手腕的方式，以防止孩童因興奮或好奇掙脫而發生危險。此外，活動還以穿越道路為主題設計了「小小駕駛開車趣」、「手好SAFE」、「交通標誌大迷宮」、「安全配備疊疊樂」等15項適合幼兒及學齡兒童的交通安全關卡，讓孩童在擬真交通現場及遊戲間學習安全知識。福特六和志工團亦擔任活動關主，將汽車安全知識與專業應用於活動中，為家長與孩童說明、示範正確觀念。

(工商 )