台北》柯P稱台灣是架上商品 吳釗燮諷：還好他是北市長

2018年10月22日 10:39 中時 陳建瑜

台北市長柯文哲日前接受專訪時表示，在美國和中國的對抗之間，台灣不過就是架上的商品，台灣不能高估自己。外交部長吳釗燮今在立法院質詢時回應，絕對不同意柯的說法，「台灣是非賣品」；柯講過很多涉及外交談話，「還好他是台北市長」。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮等外交部官員做業務報告。民進黨立委羅致政質詢時詢問，某人（柯文哲）說，對美國總統川普而言，台灣是架上的商品，吳釗燮同意嗎？

吳釗燮說，絕對不同意，「Taiwan is not for sale」，「台灣是非賣品」。但羅致政追問，非賣品也是架上的商品，也有擺好看的。

吳釗燮強調，柯文哲會用如此名詞來形容，他感到非常訝異，台灣是一個主權獨立的國家，有台灣自己的外交政策及利益，因此台灣政府的作為一定是捍衛自身利益，不是說要賣給這個或那個國家，這個從來沒有出現過在外交部的思考上面。

吳釗燮指出，台灣當然有外交，而且台灣外交還做得不錯，尤其在美國，很多人都認為台灣在美國的工作算是非常成功，可能有一、兩個國家做得比台灣好，其他大概都比不上台灣，因此外交對我方來說非常重要，小國更需要外交一點都沒有錯。

國民黨立委江啟臣質詢時也問，柯文哲說川普一定會出賣台灣，吳釗燮如何看待？吳回應，他不贊成這個說法，台美間非基於價格交易往來。

整理柯文哲過去的國際評論，江啟臣問，吳釗燮作為外交部長如何建議柯文哲？吳釗燮說，他是首都市長，現在正在選舉當中，外交部長不適合涉入，不適合提供他任何意見。

吳釗燮強調，現正在選舉期間，柯接受國際媒體的訪問，「這就是一個選舉動作」；柯文哲曾經第一次接見英國國會議員，柯當時所說的話到目前為止仍然深留在他腦海裡面，「我想這個是不適合」。

吳釗燮說，柯文哲說過很多涉及外交事情，「還好他是台北市長」。

英國國會議員克雷默（Baroness Kramer）拜會柯文哲時，在雙方互贈紀念品環節，柯贈一套杯具，克雷默回贈一枚懷表。當時媒體詢問是否忌諱送鐘表與「送終」諧音時，柯文哲表示，「沒關係，我再轉送給別人，不然就拿去當破銅爛鐵可以賣一些錢」。

(中時 )