台北》柯P稱台灣是架上商品 吳釗燮諷：還好他是北市長

2018年10月22日 10:39 中時 陳建瑜

台北市長柯文哲日前接受專訪時表示,在美國和中國的對抗之間,台灣不過就是架上的商品,台灣不能高估自己。外交部長吳釗燮今在立法院質詢時回應,絕對不同意柯的說法,「台灣是非賣品」;柯講過很多涉及外交談話,「還好他是台北市長」。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮等外交部官員做業務報告。民進黨立委羅致政質詢時詢問,某人(柯文哲)說,對美國總統川普而言,台灣是架上的商品,吳釗燮同意嗎?

吳釗燮說,絕對不同意,「Taiwan is not for sale」,「台灣是非賣品」。但羅致政追問,非賣品也是架上的商品,也有擺好看的。

吳釗燮強調,柯文哲會用如此名詞來形容,他感到非常訝異,台灣是一個主權獨立的國家,有台灣自己的外交政策及利益,因此台灣政府的作為一定是捍衛自身利益,不是說要賣給這個或那個國家,這個從來沒有出現過在外交部的思考上面。

吳釗燮指出,台灣當然有外交,而且台灣外交還做得不錯,尤其在美國,很多人都認為台灣在美國的工作算是非常成功,可能有一、兩個國家做得比台灣好,其他大概都比不上台灣,因此外交對我方來說非常重要,小國更需要外交一點都沒有錯。

國民黨立委江啟臣質詢時也問,柯文哲說川普一定會出賣台灣,吳釗燮如何看待?吳回應,他不贊成這個說法,台美間非基於價格交易往來。

整理柯文哲過去的國際評論,江啟臣問,吳釗燮作為外交部長如何建議柯文哲?吳釗燮說,他是首都市長,現在正在選舉當中,外交部長不適合涉入,不適合提供他任何意見。

吳釗燮強調,現正在選舉期間,柯接受國際媒體的訪問,「這就是一個選舉動作」;柯文哲曾經第一次接見英國國會議員,柯當時所說的話到目前為止仍然深留在他腦海裡面,「我想這個是不適合」。

吳釗燮說,柯文哲說過很多涉及外交事情,「還好他是台北市長」。

英國國會議員克雷默(Baroness Kramer)拜會柯文哲時,在雙方互贈紀念品環節,柯贈一套杯具,克雷默回贈一枚懷表。當時媒體詢問是否忌諱送鐘表與「送終」諧音時,柯文哲表示,「沒關係,我再轉送給別人,不然就拿去當破銅爛鐵可以賣一些錢」。

(中時 )