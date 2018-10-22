南投》普悠瑪翻車傷亡慘重鬧血荒 廖志城率團隊挽袖捐血

2018年10月22日 10:47 中時 廖肇祥

埔里鎮長候選人廖志城團隊一早至捐血站捐出熱血幫助普悠瑪號車禍災民，共捐出2000CC熱血。（廖肇祥攝）

埔里鎮長候選人廖志城團隊一早至捐血站捐出熱血，其中蘇昱誠一人捐出500CC。（廖肇祥攝）

普悠瑪號開往台東的列車發生出軌翻車重大意外，造成18人罹難、175人受傷，宜蘭捐血站血庫告急，發出緊急求援通報。南投縣埔里鎮長候選人廖志城團隊一早即到埔里捐血站報到，共捐出2000CC熱血，希望幫助傷患早日康復，考量剛捐完血者要避免做激烈運動或過度操勞，叮囑捐血夥伴今日先休息一天，先讓身體回復活力，再繼續拜票行程。

台灣血液基金會昨日（21日）緊急發布聲明，指宜蘭捐血站平常血液庫存量就吃緊，雖台北捐血中心已先以救護車將大約400單位的血液，速送往宜蘭捐血站，以備各醫院提領使用，但傷患人數實在太多，血液需求量持續增加，希望年滿17歲、65歲以下，女性超過45公斤、男性50公斤以上，符合捐血資格者，撥冗前往各地捐血站捐血。

廖志城一早帶領10幾位競選團隊幹部至埔里捐血站報到，經過初步體檢後，共有7位符合資格，其中團隊成員蘇昱誠一人便捐出500CC，總共2000CC的熱血，希望能送達宜蘭災區幫助受傷的民眾。而廖志城本人則因聲音沙啞，醫護人員擔憂他身體有發炎的反應，勸他等身體狀況比較穩定時再來捐血。

廖志城表示，他聲音沙啞並非感冒，而是最近選舉期間經常要與選民對話或站台演講，聲帶使用過度所致，無法捐出自己熱血幫助災民，心裡面難免遺憾，幸好團隊成員平常注重運動養生，身體狀況良好，幫助他完成行善的心願，醫護人員有提醒捐血後要避免做激烈運動或過度操勞，因此叮囑有捐血的夥伴今日先休息一天，讓身體回復活力後，再繼續拜票行程。

(中時 )