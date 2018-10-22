影》普悠瑪翻覆事故 台鐵：氣壓不足 網友：事發時有跳電!

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中時電子報

普悠瑪昨(21日)接近17時許發生翻覆事故，台鐵今天上午記者會表示，事故發生前，列車駕駛曾於4點20分一直到事故發生前，多次回報壓力過低，而壓力過低則會造成煞車問題，動力斷斷續續也是因為壓力處在狀況不穩定的現象。

台鐵表示，出力不足不會造成速度過快，因此真實發生翻覆原因為何，還有待進一步查證。

失事原因目前尚未調查清楚，就有網友猜測，是因為供電不足，才導致列車動力異常，進而造成翻覆意外。

巧合的是，慘劇發生的兩天前，也有台鐵列車行經礁溪四城車站便停電，有網友就在臉書上抱怨這件事，並在案發後質疑翻覆原因是否與他遇到的停電有相似之處。

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另有網友指出，在事故發生的時間點，羅東站附近也有電纜線爆炸，並且行車記錄記就剛好拍下了電力閃爍的一瞬間。

網友行經開羅派出所往博愛醫院地下道時，行車紀錄器拍下列車翻覆時間左右，有跳電的情況。行車紀錄器時間慢一小時，回推跳電正好是列車事故時間左右。(網友提供)

網友行經開羅派出所往博愛醫院地下道時，行車紀錄器拍下列車翻覆時間左右，有跳電的情況。(圖/網友提供)

網友進一步表示，與翻覆的普悠瑪擦肩而過的區間車，經過四結(礁溪鄉)時也因為斷電而耽誤了一下，到了二結車站，便收到通知有重大車禍，火車無法行駛，請旅客全部下車。

網友在臉書發文提到搭乘的區間車有停電的情況。(圖/網友提供)

網友亦質疑，近半年台鐵因斷電而停開次數不少，但是否相關仍待進台鐵進一步說明。

至於媒體報導，列車在行經冬山站時，列車自動保護系統（Automatic Train Protection，簡稱ATP）故障遭關閉，由於ATP是列車超速防護系統，關閉後等於完全交由司機掌車。台鐵於今(22日)上午記者會則指出，是否關閉ATP目前尚未找到證據。

台灣鐵道暨國土規劃學會副理事長任恆毅指出，新馬站轉彎半徑有400公尺，列車出軌因素應為人為疏失、列車故障、軌道因素，若ATP關閉屬實，超速通過彎道而出軌，成為最有可能的因素。

(中時電子報)

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