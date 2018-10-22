學位授予法修正 立委反對博士論文以成就證明取代

2018年10月22日 10:55 中時 林志成

教育部提出《學位授予法》修正案，藝術類、應用科技類及體育運動類的碩、博士論文，開放以作品、成就證明連同書面報告或以技術報告代替。不過國民黨立委柯志恩等人提出他們的修法版本，反對博士論文以成就證明取代。

教育部次長姚立德今天到立法院教育委員會報告《學位授予法》修正案，為讓學用合一，增列碩、博士學位論文得以多元形式呈現；另屬專業實務者，碩士論文也可以專業實務報告代替，並由各大學訂定專業實務之認定基準。

姚立德說，目前碩士層級已開放藝術類、應用科技類的論文得以成就證明或技術報告代替，這次修法擴及到體育運動類；至於博士層級，則新開放藝術類、應用科技類及體育運動類，論文得以作品、成就證明或技術報告代替。

柯志恩等人提出他們的修法版本，支持藝術類、應用科技類及體育運動類的碩士論文，可以成就證明代替，但博士論文則不行。她認為，碩士與博士的培養思維完全不一樣，具有博士學位的人，未來若在學校任教，不能只是經驗談，還是要有學術內涵。

民進黨立委陳亭妃質詢說，個人在奧運得金牌，可以此成就取代碩、博士論文，但如果是團體奪牌（如棒球），難道每個人（如板凳球員）都可以此替代碩、博士論文嗎？

姚立德回覆，藝術類、應用科技類及體育運動類的碩、博士論文，開放以成就證明連同書面報告代替，但像板凳球員，在學位論文口試時，必須在書面報告詳細說明在團體奪牌過程個人付出什麼努力，口試委員則要考量他上場幾次、得幾分後，再決定是否讓他過關。

民進黨立委吳思瑤則問，運動員在奧運得金牌可以抵碩、博士論文，但如果當時不是學生，後來才進學校讀書，這樣的成就仍可抵論文嗎？成就證明永久有效嗎？

姚立德回說，運動員在奧運得金牌後才進學校讀碩博士，這樣的成就仍可在後來替代論文。不過這次《學位授予法》修正中，成就證明並未設有效年限，而是由各校學術審議委員會自行衡量決定。

(中時 )