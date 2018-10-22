台南第3座公共托育家園開幕

2018年10月22日 10:56 中時 洪榮志

台南市政府社會局第3處社區公共托育家園-關廟香洋公共托育家園，22日上午溫馨開幕，代理市長李孟諺、社會局長劉淑惠等人仿古禮將入厝12樣奶嘴奶瓶等物品送入家園，象徵添滿家園歡喜入新厝，現場還邀請社區民眾及新手爸媽入內參觀。

李孟諺說，截至9月底，台南市0至2歲幼兒有2萬6580人，為因應少子化，台南市積極規畫以社區為基礎的托育服務，大力推動「社區公共托育家園」的設置，直到2020年預計成立23處托育家園。今年則規畫在關廟、官田、柳營、仁德、善化、麻豆、安南、佳里等區，新設8處社區公共托育家園。

李孟諺強調，社區公共托育家園以4位托育人員照顧12名0-2歲兒童，強調舒適的「居家」照顧空間，透過托育人員的照顧與引導，營造一個類似家庭的成長環境，讓孩子在充滿愛與安全的依附關係中成長。

劉淑惠也補充說，台南市幅員廣大，為求達到社褔「區域平衡」的理想，今年起社會局快速建置相對較適合台南市民俗風情的社區公共托育家園，目前已開幕的安南家園和柳營家園已陸續提供家長安心的托育服務，官田、麻豆、新市、善化、佳里等區的公共托育家園也都加緊腳步籌設中，希望到2020年能達到全市至少設置23處之目標，營造友善的平價托育環境。

社會局表示，香洋公共托育家園的設計，以關廟特色名產鳳梨黃澄澄陽光般溫暖明亮為概念，並規畫自由探索的遊戲區、用餐區、睡眠區等多元空間，托育家園收托時間為周一至周五早上7點30分至下午5點30分，每名幼童每月托育費用1萬元，一般家庭的家長可再申請托育補助3000元，因此家長每月僅需負擔7000元的費用，具褔利身分的家長（中低或低收）更僅需負擔3至5000元托育費用，歡迎家長預約參觀。

(中時 )