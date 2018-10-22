影》罕見狀況 翻車前司機多次回報煞車壓力過低

台鐵局機務處副處長賴隨金說，司機在事故前多次回報煞車壓力過低。（王思慧攝影）

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王思慧
台鐵坦言普悠瑪壓力過低是不常見狀況。（台鐵提供）
台鐵局主祕朱來順等人召開記者會說明。（中時電子報臉書）

台鐵6432次普悠瑪列車，昨（21）日下午4時50分在宜蘭新馬車站出軌，已造成18死、187人輕重傷，台鐵今上午召開記者會說明，表示司機員在事故前多次回報煞車壓力不足，坦言這是不常見的狀況。

台鐵局機務處副處長賴隨金表示，尤姓司機員因為煞車壓力不足狀況，昨下午4時20分許就開始回報檢查員，通聯記錄可看到很多次回報，直到4時50分發生事故前，一直在回報。經過路段大概是頭城宜蘭，次數有多少還需要釐清。

賴隨金說明，當列車氣壓打不出來時，壓力不足就無法有效煞車，針對一個點就會不出力，照理說車上的ATP都會有保護裝置，但昨天司機回報壓力斷斷續續，是不常見的狀況。普悠瑪規定在該彎道路段，時速為75公里，比一般列車65公里要快。

不過賴隨金也說，該列車在行駛前無故障，煞車壓力問題不會造成車速過快、出軌等問題，無法確認是否為肇因，事故原因仍須有關單位進一步釐清。

針對ATP是否關閉，台鐵主秘朱來順表示，事故發生後，檢調單位把所有證據保留，目前還沒找到證據顯示ATP關閉，依規定ATP關閉等操作權限要通報，會針對這點做調查，再跟社會大眾明確說明。

有媒體詢問此次出事地點是否與截彎取直有關，朱來順回應，新馬路段為安全路段，原因到底為何要看後續報告。台鐵每年都會對鐵道進行檢查，並已在2017年做了4級最高級檢查。

另外，台鐵成立普悠瑪出軌事故設立專門窗口，昨日已針對死亡旅客給予10萬元慰問金，受傷旅客5000元慰問金，民眾有任何問題可透過窗口聯繫；依照保險規定，死亡的撫卹最高到530萬元，重傷240萬元，其他60萬元。

朱來順說，目前現場設備多受損，電車線水泥柱斷掉，蔡英文總統要求在三天內東西向暢通，台鐵會在三天內盡最大努力，讓東西兩正線雙向通行。

(中時 )

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