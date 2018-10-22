高雄》 韓國瑜崛起 連BBC都注意

2018年10月22日 10:57 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，民進黨竟意外在高雄陷入苦戰。國民黨提名的韓國瑜在不看好的情形下殺出有望翻盤的一線曙光，更逼得民進黨重兵回防高雄，力保民進黨繼續在港都執政。而韓國瑜的崛起，也引起外媒的關注，認為民進黨在高雄有輸不起的壓力，如果韓國瑜一但翻盤成功，民進黨內部將嚴重重創。

其實在高雄市長選戰初期，民進黨提名的陳其邁聲勢還是遙遙領先韓國瑜，但9月後韓國瑜空戰奏效，網路聲量大爆發，創造出超高人氣，多家媒體民調呈現兩人開始打平，10月中旬韓國瑜網路聲量甚至超過柯文哲，並產生外溢效應。甚至《TVBS》民調出現韓、陳死亡交叉的現象。

由於民進黨在高雄有輸不起的壓力，綠營重兵回防高雄後，迅速展開「空陸聯合作戰」的新戰略。先是在網路上鋪天蓋地對韓國瑜進行攻擊，甚至連韓國瑜的家人都被起底出來，但一連串的網路攻擊卻自傷民進黨在高雄的選情。

接著，民進黨動員組織連續舉辦大型造勢活動，希望凝聚團結，拉抬支持度。但此時民進黨和台獨的路線之爭也更加檯面化，喜樂島發動「反併吞正名公投」的活動讓民進黨害怕獨派選票流失，但又害怕走獨派路線，嚇跑中間選民，因此也趕緊在高雄搞一場自己的「反併吞」遊行，希望再度喚起支持者熱情。但就遊行結果來看，真有助於民進黨選情，尚難論調。

對於民進黨和獨派喜樂島發起的兩場「反併吞」大遊行，BBC中文網認為背後凸顯的是民進黨內部分裂以及高雄選情吃緊的局面。民進黨會選在同一天在高雄舉辦集會是希望弱化喜樂島的能量；另一方面，希望通過這次的遊行重新凝聚綠營支持者的選票，好鞏固民進黨在高雄的選情。

BBC中文網更注意到韓國瑜的崛起。在民進黨執政將近20年的高雄，韓國瑜從一開始不被看好的情況下，靠著個人特質以及網路聲勢，竟在高雄殺出一片重圍，甚已有民調指出他的支持度超越陳其邁。在此情況下高雄則成為民進黨不能輸的地方。民進黨日前會在高雄舉辦大遊行，其背後所顯示的正是民進黨對高雄選情的擔憂。

(中時電子報)