台北》座談行程未取消挨批拚選舉　柯P：市政還是要繼續

2018年10月22日 11:06 中時 陳燕珩

台鐵普悠瑪列車21日在宜蘭新馬車站發生出軌意外，釀成嚴重死傷，台北市長柯文哲今取消競選相關行程，不過上午與市政顧問的座談會仍繼續，遭質疑有間接拚選舉的嫌疑。對此，柯無奈表示，市政還是要繼續進行，政策本來就要跟顧問說明，這個很正常。

柯文哲今早出席活動，被問及可以給宜蘭什麼協助？他說台北最多是醫療資源，北市遇緊急狀況是消防局負責統一調度，所以昨第一時間由消防局聯絡中央應變中心，北市就是把指揮權交出來，接受他們的調度。

儘管柯文哲今取消所有競選相關行程，不過，10點半他仍照參加市政顧問座談，與親民黨主席宋楚瑜在內等數百名市政顧問交流，遭外界質疑仍有拚選舉嫌疑。柯無奈說，沒有啦，本來就排好的，市府每年會辦1到4次的顧問會議，以府的角度整合各局處聘的顧問意見，看他們有沒有建議事項。

媒體追問，這場會議裡會宣傳政績、政策，仍有為選舉布局的意味，難道第一時間沒想到要取消？柯強調，市政還是要繼續進行，政策本來就要說明，這很正常，而且他發現市府辦座談會雙向交流很有用，有些建議可以馬上執行。

另外，前總統馬英九昨取消造勢活動，改到醫院探視傷者，被問及此舉會不會妨礙救災？柯文哲婉轉說，所以他第一時間就指示，不要沒問人家就派一大堆救護車過去，要接受中央應變中心指揮，他認為處理大型災害要有SOP，北市從八仙塵爆後就有建立好SOP。媒體追問，覺得政治人物不適合去災難現場打擾？柯說，如果是醫護人員去幫忙的話可以。

(中時 )