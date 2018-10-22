普悠瑪出軌 勞動部：將查司機員是否超時工作

2018年10月22日 11:22 中時 李宜秦

台鐵普悠瑪列車昨晚發生嚴重翻車事故，造成18死187傷。立委王育敏表示，該輛列車司機為內勤支援駕駛一職，是否反應台鐵駕駛人力不足問題？對此勞動部部長許銘春表示，今年1到9月已進行60場的勞檢，查出3件違規超時工作事件，但都非駕駛員。今日勞檢員也已開始調閱駕駛等人的出勤紀錄，持續釐清狀況。

立法院今召開社福及衛環委員會，邀請勞動部部長列席報告並備質詢。立委陳宜民表示，台鐵普悠瑪昨晚發生40年來最嚴重事故，質疑台鐵人員是否有超時加班、人力不足等問題。

行政院人事行政總處表示，107年至109年已核定台鐵近3000名的員工名額，但是駕駛員與其他工作人員都須先經過專業訓練才能上工，陳宜民說，因此可能會有「有缺無人」、「補不及用」等狀況。

立委王育敏表示，出軌列車尤姓司機原是內勤職務，僅在周六、日偶有支援駕駛工作狀況，這是否凸顯台鐵駕駛人員不足問題？王育敏說，台鐵排班問題一直被大眾所詬病，有必要深入調查。

王育敏說，駕駛員有一定專業度，台鐵任意調動內勤擔任駕駛一職，是否會有增加風險的可能性，勞工的權益受保障後，乘客的權益才能連帶受到保障。

勞動部部長表示，今年1到9月已對台鐵進行60場的勞檢，查出3件違規超時工作事件，但都不是駕駛員超時。勞動部昨日已開始調查勞工出勤狀況是否合法，今日上午也已派出勞動檢查員調閱勞工出勤紀錄，目前各單位都在釐清狀況，盼外界不要多加揣測。

(中時 )