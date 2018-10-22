普悠瑪翻車事故 藍委柯志恩：不會做政治操作

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中時

國民黨立委柯志恩、蔣萬安今天接受電台專訪時，被主持人周玉蔻問到在野黨有沒有可能藉普悠瑪意外操作、痛批執政黨？柯志恩表示，「當然不會」，昨天黨團已做成決議，這時候最重要的就是呼籲捐血，國民黨的參選人也都停止選舉活動了，看看還需要哪些協助。

柯志恩表示，黨團已經決定，這時候最重要是呼籲捐血，看是不是可以號召青年，包括動員自己青年部的力量來捐血。而羅東鎮長、宜蘭縣長參選人林姿妙也在第一時間也做了相當多的措施，「步調都是以救災為主」，當然也希望交通部查明清楚後要給國人交代，絕對不會做選舉操作，黨籍參選人也都停止活動，看看能協助什麼。

蔣萬安也強調不會在這時候做任何政治操作，國民黨也有列出在宜蘭那幾間醫院附近可以提供緊急住宿的地方，都有列清冊。這件事希望事後交通部可以查明原因，儘速調查清楚，因為發生這樣的意外，民眾還是有陰影，許多民眾要通勤的，交通工具是不是能讓人安心？相關原因應盡快告訴民眾。

周玉蔻也問到，前總統馬英九去醫院探視似乎評價兩極。蔣萬安表示，馬當天在宜蘭有輔選活動，聽說發生事故了就改往醫院慰問。周玉蔻問說，「這是他自己的決定？不是黨要他去？」蔣萬安說，「我想這是他自己決定。」

柯志恩說，馬純粹是從關心的角度，第一時間只是想撫慰家屬，所以他才去撫慰較輕微的家屬，不是去那種很多人進出的加護病房，馬總統也強調不會打擾救災。

周玉蔻問這件事對於選情會有什麼的影響？柯志恩說，這麼大的災難全國都希望受災的人與家屬盡快恢復，交通盡快恢復，應該是針對為何發生這樣的事，以後避免再發生來討論，不會有其他的延伸。

(中時 )

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