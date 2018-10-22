捐助WHO持續卡關 吳釗燮：最終繳回或轉用國際公衛

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中時

蔡英文總統今年5月宣布將捐助世衛組織（WHO）100萬美金，但至今仍然卡關。外交部長吳釗燮今在立法院表示，若最終發現有困難，將予以結案，可能繳回或轉為其他協助國際公衛的用途。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮等外交部官員做業務報告。民進黨立委蔡適應質詢時詢問，蔡英文5月宣布捐款當下，跟WHO未溝通好，造成至今仍卡關，這樣的政策作為恰當嗎？

吳釗燮回應，並非不是跟WHO沒有溝通好，而是在日內瓦開會時，有美方高層官員提議台灣利用伊波拉病毒在非洲流行期間宣布協助時，對台灣的國際形象會很好，也因此我方是呼應美國政府的提議。

蔡適應追問，目前這案子還能成嗎？外交部國組司司長陳龍錦回應，WHO秘書處至今還沒放棄促成這件事情，我方當然是盡量配合，也跟對方表示只要台灣人民的善心義舉能夠獲得適當肯定，我方可考慮展現適當的彈性。

陳龍錦說，我方與WHO溝通交涉持續當中。目前還沒有期限，但有跟對方（WHO）一再強調這有一定的急迫性。

蔡適應詢問，若這捐款年底無法執行，有打算保留預算嗎？吳釗燮強調，到目前為止還沒討論這個層次的問題，若發現到最後是有困難，將予以結案，繳回或轉為其他協助國際公衛用途。

隨後質詢的民進黨羅致政也詢問，若最終WHO堅拒，是否考慮循以前模式，藉由美國疾管局轄下的CDC基金會？

吳釗燮表示，目前沒有考慮，仍希望直接捐給WHO，或透過其他跟WHO有非常直接管道組織。

(中時 )

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